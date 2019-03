Alerta la Londra: Patru persoane au fost injunghiate pe strada

Patru persoane au fost injunghiate, in decurs de cateva ore, in Londra, in timp ce mergeau pe strada.

O femeie si trei barbati au fost raniti. Acestia se plimbau singuri in zona Edmonton din capitala Marii Britanii, transmite BBC.

Atacurile au avut loc incepand de sambata noapte pana duminica dimineata si se pare ca au fost facute de o singura persoana.

Doi dintre raniti se afla in stare critica.

Politia a transmis ca atacurile nu sunt catalogate ca fiind teroriste. Un suspect a fost arestat, insa autoritatile inca il interogheaza.

Duminica, pe strazile din Londra au fost trimise mai multe forte de ordine ca de obicei.

“Politia trateaza aceste cazuri luand in calcul posibilitatea ca sa aiba legatura intre ele. Cele patru victime nu se cunoasteau, asa ca se pare, cel putin la prima vedere, ca au fost alese la intamplare, doar pentru faptul ca erau singure si vulnerabile. Atacatorul le-a injunghiat in spate, in forta, fara sa le avertizeze inainte. Credem ca o singura persoana este responsabila de toate cele patru atacuri si ca suspectul e barbat”, a precizat inspectorul Stuart Smillie de laPolitia Metropolitana.

