ALEGERI PREZIDENTIALE. PSD a pierdut Moldova, Iohannis s-a impus in 29 de judete si Bucuresti

Rezultatele provizorii ale alegerilor de duminica furnizate de BEC arata ca presedintele in functie s-a clasat pe primul loc in Bucuresti si 29 de judete, in timp ce Viorica Dancila de la PSD se afla pe prima pozitie in 10 judete.

Ca de obicei, Kelemen Hunor, candidatul de la UDMR, conduce detasat in zonele cu o importanta prezenta maghiara: judetele Harghita si Covasna.

Dan Barna, candidatul USR-PLUS, nu se regaseste pe prima pozitie in niciun judet.

Iohannis a castigat detasat in Sibiu (peste 67%), dar a trecut de 50% si in Alba. Iata judetele in care s-a impus Klaus Iohannis: Timis, Caras-Severin, Arad, Hunedoara, Bihor, Alba, Sibiu, Satu Mare, Maramures, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Mures, Valcea, Brasov, Dambovita, Prahova, Ilfov, Calarasi, Constanta, Tulcea, Braila, Galati, Vrancea, Vaslui, Bacau, Neamt, Iasi si Suceava.

Viorica Dancila a pierdut Moldova (cu exceptia Botosaniului, unde este o diferenta mica fata de Iohannis, de doua procente), dar PSD isi mentine influenta in sudul tarii, in special Oltenia fiind foarte rosie. Iata judetele unde Dancila a iesit pe primul loc: Gorj, Mehedinti, Dolj, Olt, Arges, Teleorman, Giurgiu, Ialomita, Buzau, Botosani.

Dan Barna s-a clasat cel mai bine in Bucuresti (mai ales in sectoarele 3 si 6), singurul loc din tara unde a luat peste 24%.

