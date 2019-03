Acordul de Brexit, respins iar de Parlament

Acordul de Brexit renegociat a fost din nou respins, la o diferenta de 149 de voturi. Au fost 391 de voturi impotriva si 242 pentru.

Un ministru anunta infrangerea: “E ingrozitor, diferenta e mare. Suntem intr-o situatie foarte dificila”.

Parlamentul britanic a fost chemat marti din nou sa voteze asupra acordului pentru Brexit, negociat de Theresa May cu oficialii UE. “Nu veti avea o a treia sansa”, le-a transmis luni noapte presedintele CE Jean Claude Juncker, dupa ce a cedat si a permis sa fie adaugate in acord garantii suplimentare in ce priveste frontiera irlandeza.

Chiar si asa, multi parlamentari din ambele tabere au declarat public ca acordul este in continuare unul extrem de prost si ca nu il vor vota. Pe masura ce dezbaterile avanseaza, situatia arata tot mai rau.

In Parlamentul britanic domneste haosul. In timp ce May e acuzata ca vinde gogosi si ca n-a adus de fapt nicio imbunatatire acordului, cei care se opun documentului negociat de premier sunt acuzati ca sunt de fapt “agenti ai Bruxellesului”. In orice caz, din ambele tabere parlamentarii se contrazic si se razgandesc de la un minut la altul in privinta modului in care vor vota.

Cert este ca Londra are de ales: fie accepta acordul asa cum este si iese din UE pe 29 martie, fie cere o amanare si continua haosul, negocierile si incertitudinea. Oricum, daca pana pe 23 mai situatia nu va fi rezolvata, Marea Britanie va fi in situatia hilara de a fi obligata sa participe la scrutinul european.

