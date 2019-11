509 de deținuți eliberați PSD – ALDE cu recursul compensatoriu au comis noi infracțiuni cu violență – crimă, tâlhărie, viol, pedofilie

Ministerul Justiției anunță, într-un răspuns la o interpelare formulată de Florin Roman, deputat PNL, că în perioada octombrie 2017 până în septembrie 2019 peste 21.000 de condamnați au fost eliberați în baza recursului compensatoriu, dintre care peste 500 dintre aceștia au recidivat.

„509 de deținuți care au fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu, așa-zisa promoție Tudorel Toader, au comis noi infracțiuni violente. Aici vorbim de crima, viol, tâlhărie, pedofilie, act sexual cu un minor, pornografie infantila etc. Este răspunsul oficial al ministrului Justiției la o interpelare, pe care am adresat-o in calitate de deputat PNL. Ministrul Ana Birchall ma mai informează ca numărul celor care au beneficiat de beneficiile recursului compensatoriu de la intrarea in vigoare a legii este de 21.049 persoane. Dintre acestea, mai mult de 7000 au fost cazuri de infracțiuni deosebit de periculoase, omor, viol, tâlhărie calificata etc. 1877 de persoane eliberate au fost reincarcerate, iar 509 deținuți eliberați din nou au comis noi crime, violuri și tâlharii! Tot ministrul Justiției îmi raspunde oficial unei alte interpelări in care îmi comunica faptul ca la nivelul lunii august, după drama de la Caracal, guvernul Dancila a pregătit un OUG de înăsprire a pedepselor pentru cei care comit fapte grave, spre limitele maxime, însă acel proiect a rămas in aer”, transmite Florin Roman, într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

PNL solicită PSD să abroge recursul compensatoriu, mai susține liberalul.

Potrivit răspunsului Ministerului Justiției la interpelarea adresată de Florin Roman, peste 21.000 de infractori au fost eliberați în baza recursului compensatoriu din 2017 până în prezent.

„De la data de 19.10.2017 până la data de 18.09.2019 s-au înregistrat 21.049 de liberări, ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 169/2017. Dintre acestea, 634 au fost condamnate pentru viol și 1670 pentru tâlhărie calificată 1670. În perioada anterior menționată, din totalul liberărilor, s-au înregistrat 1877 de reîncarcerări. Dintre acestea 47 viol , 226 tâlhărie calificată, 36 omor”, se arată în răspunsul Ministerului Justiției.