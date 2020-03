Zeci de sucevence caută cu disperare un spital unde să nască, după ce Maternitatea Suceava a fost închisă

Drama femeilor însărcinate, care ar trebuie să nască în următoarele săptămâni, se adâncește de la o zi la alta. Maternitatea Suceava a fost închisă, iar spitalele din teritoriu sunt supraaglomerate. ”Am paciente care mă sună disperate și plâng. La Rădăuți e plin, la Fălticeni nu le primește, la Botoșani le-ar fi zis că nu poate să le primească pentru că vin de la Suceava unde e plin de coronavirus”, a povestit îngrozită Petronela Vicoveanu, medic ginecolog la Spitalul Județean Suceava

Drama femeilor însărcinate, care ar trebui să nască în următoarele săptămâni, se adâncește de la o zi la alta. Ca urmare a închiderii Spitalului Județean și transformării acestuia în centru Covid 19, Maternitatea și-a suspendat și ea activitatea iar în zilele următoare toate pacientele internate pe secțiile de Ostetrică-Ginecologie vor fi externate. ”Mă sună zeci de femei, paciente de ale mele. Plâng, sunt disperate pentru că nu au unde să meargă să nască. La Rădăuți e plin chiar dacă ei susțineau că fac față. La Fălticeni, Botoșani și la Iași nu le primește nimeni pentru că vin de la Suceava și aici e plin de Coronavirus. Am trimis la Gura Humorului pentru nașteri normale. E foarte grav ce se întâmplă. Nu știu cum vor face față. La noi erau câte 20 de nașteri pe zi. Ce se va întâmpla cu aceste femei? E o situație îngrozitoare. Înainte să nască, femeile ar trebui să fie relaxate, liniștite, dar ele trăiesc un adevărat coșmar”, a povestit îngrozită Petronela Vicoveanu, medic ginecolog la Spitalul Județean Suceava.

Se pare că nici Spitalul Privat Bethesda nu mai face programări pentru nașteri, pacientelor care au fost până acum supravegheate de către medici din cadrul spitalului sucevean, de frica răspândirii Coronavirusului. ”Am luat legătura cu cei de la Bethesda. Eu aveam programare pentru cezariană pe data de 6 aprilie, la Spitalul Județean. Nu mi-au spus dacă mă pot primi„, a povestit o viitoare mămică. ”Nu am reușit să obțin o programare nicăieri, Toți mi-au spus că sunt plini. Am sunat la spitalele din Rădăuți, Fălticeni, Botoșani și Iași. După multe încercări am obținut un loc la o clinică privată din Bistrița. E scump și nu aveam în plan să cheltui așa mult cu nașterea dar nu am nicio soluție. O cezariană la acest spital privat din Bistrița costă 3.000 de lei”, a relatat îngrozită o altă suceveancă însărcinată în luna a VIII-a. Femeile însărcinate sunt îngrozite pentru că li se apropie sorocul și nu știu încotro să apuce. Medicii suceveni care le-au supravegheat pe perioada sarcinii, nu le mai pot ajuta, iar situația în care află viitoarele mame, e de coșmar. ”Doctorița mea mi-a sugerat să îmi caut unde să nasc. Cu ea, în Suceava, e exclus. și ei, medicii, sunt speriați și depășiți de situație. Mi-a spus să sun la Iași, la Maternitatea ”Elena Doamna”, dar nu mă primesc că vin din Suceava”, am aflat de la o altă femeie însărcinată.

Nu e de mirare că toate unitățile spitalicești din țară se feresc să primească pacienți suceveni, din moment ce cadrele medicale sucevene povestesc că medicii confirmați pozitiv lucrează alături de cei sănătoși. Se pare că la secția de Boli Infecțioase nu mai este niciun medic cu rezultate negative la testul de Coronavirus, dar totuși ei lucrează în continuare, consultă și tratează. Unitatea spitalicească nu a fost dezinfectată în totalitate dar a început să primească pacienți diagnosticați cu Covid 19, din zona Moldovei. În cursuș zilei de astăzi a fost transferat un pacient de la Bacău iar aseară a ajuns unul de la Spitalul Municipal Rădăuți.

Până se va găsi o soluție clară pentru femeile însărcinate, medicii nu exclud varianta nașterii, la domiciliu, sub supravegherea unei moașe. (Cristina RUSTI)