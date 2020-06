Din 3 august, curse aeriene Suceava – Dortmund de două ori pe săptămână

De vineri, 19 iunie, se reiau cursele spre Memmingen, tot de două ori pe săptămână iar din 3 iulie spre Viena vor fi operate curse aeriene cu două frecvențe pe săptămână

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, se arată a fi optimist cu privire la evoluția pozitivă pe care o va avea activitatea de la aeroport în perioada imediat următoare iar în acest sens s-a referit la ultimul anunț oficial cu privire la o nouă cursă spre Germania, mai exact în orașul Dortmund din zona de vest a Germaniei. „Salut deschiderea unui nou zbor de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava. Avem, astfel, destinații noi în această vară. Demersurile noastre dau rezultate și sperăm să putem anunța și alte curse. Așadar, începând din 3 august 2020, compania aeriană Wizz Air va opera zborul Dortmund – Suceava, în fiecare zi de luni și vineri. Aeronavele Airbus A320 vor ateriza la 16:10 și vor decola de la Suceava la 16:40. Suceava beneficiază, astfel, de o nouă conexiune către Germania și vestul Europei”, a declarat Gheorghe Flutur.

Orașul Dortmund, situat Landul Renania de Nord-Westfalia, este cel mai mare oraș al Regiunii Ruhr, fiind un important centru administrativ, comercial și educațional. Clasificat ca Node City, aflat la mai puțin de 300 km distanță de Bruxelles, Amsterdam și Luxembourg, Dortmund are accesibilitate spre toate tipurile de transport și infrastructură, astfel că pasagerii din aria de captare a Aeroportului „Ștefan cel Mare – Suceava” vor avea o nouă posibilitate de călătorie, atât din punct de vedere turistic, cât și pentru business. Aeroportul Internațional Dortmund este situat la circa nouă kilometri de centrul orașului și are o capacitate de circa 2,5 milioane de pasageri pe an.

De asemenea, Gheorghe Flutur a reiterat că din 3 iulie se introduce zborul Suceava – Viena, cu două frecvențe pe săptămână, luni și vineri, iar din 10 iulie, zborul direct spre Larnaca, tot în zilele de luni și vineri, ambele cu operatorul aerian Wizz Air. Reamintim, de asemenea, că de vineri, 19 iunie, se reiau zborurile spre Memmingen, în fiecare luni și vineri. Tarom operează deja 2 curse săptămânale spre București, miercuri și vineri, urmând ca din 1 iulie să se revină la programul complet cu 13 frecvențe pe săptămână. „Ne așteptăm la o evoluție pozitivă a situației pentru a putea fi reluate și celelalte destinații de la Suceava, spre Italia și Anglia”, a mai spus președintele CJ Suceava. (D.P.)

Wizz Air a anunțat astăzi deschiderea primelor baze din Rusia și Germania, la Sankt Petersburg, respectiv Dortmund. Acestea reprezintă bazele cu numerele 32 și 33 din rețeaua companiei. Din septembrie 2020, o aeronavă Airbus A320 va fi bazată pe aeroportul Pulkovo, în

timp ce, pe Aeroportul Dortmund compania va aloca trei aeronave Airbus A320 din august 2020.

Odată cu înființarea noilor baze, Wizz Air a anunțat 5 noi servicii spre 5 țări din Sankt Petersburg, începând cu 18 septembrie 2020, iar celor 30 de rute din Dortmund compania le va adăuga 18 noi servicii spre 10 țări începând cu august 2020. Biletele pentru toate noile rute pot fi deja rezervate pe wizzair.com sau pe aplicația de mobil a companiei aeriene la prețuri începând de la 24.99 EUR.

Wizz Air a început să zboare spre Dortmund în 2004, iar de atunci a transportat peste 15 milioane de pasageri către și dinspre Dortmund pe cele 30 de rute ale sale. Prin înființarea noii baze Wizz Air și prin creșterea capacității sale din Dortmund cu 36% anual, compania aeriană va genera o creștere economică mai mare în regiune și va crea peste 100 de noi locuri de muncă legate direct în cadrul companiei

aeriene și multe alte locuri de muncă în industriile asociate.

Cele 3 aeronave Airbus A320 vor susține operațiunile a 18 noi rute către Alghero, Bari, Catania, Napoli, Atena, Corfu, Heraklion, Rodos, Santorini, Salonic, Fuerteventura, Lisabona, Marrakech, Podgorița, Reykjavík, Suceava, Split și Zaporijjea, ajungând la 48 de destinații din Dortmund în 2020. Rețeaua extinsă Wizz Air din Dortmund va sprijini turismul local, va aduce mai mult capital în regiune și va conecta Dortmund cu destinații noi și interesante pentru

vacanțe și afaceri.

Rute Zile Începând din Prețuri de la** Dortmund – Napoli miercuri, duminică 2 august 2020 24.99 EUR Dortmund – Catania luni, miercuri, vineri 3 august 2020 24.99 EUR Dortmund – Alghero marți, joi, sâmbătă 8 august 2020 24.99 EUR Dortmund – Bari marți, joi, sâmbătă 8 august 2020 24.99 EUR Dortmund – Atena marți, joi, sâmbătă 1 august 2020 29.99 EUR Dortmund – Rodos marți, sâmbătă 1 august 2020 29.99 EUR Dortmund – Heraklion luni, vineri 1 august 2020 29.99 EUR Dortmund – Corfu joi, duminică 2 august 2020 29.99 EUR Dortmund – Salonic luni, vineri 3 august 2020 24.99 EUR Dortmund – Santorini luni, vineri 7 august 2020 29.99 EUR Dortmund – Split marți, joi, sâmbătă 1 august 2020 24.99 EUR / HRK 189 Dortmund – Marrakech miercuri, duminică 2 august 2020 29.99 EUR Dortmund – Zaporijjea miercuri, duminică 2 august 2020 24.99 EUR / UAH 729 Dortmund – Suceava luni, vineri 3 august 2020 24.99 EUR / 119 RON Dortmund – Fuerteventura luni, vineri 3 august 2020 29.99 EUR Dortmund – Podgorița marți, joi, sâmbătă 8 august 2020 24.99 EUR Dortmund – Lisabona miercuri, duminică 9 august 2020 29.99 EUR Dortmund – Reykjavík miercuri, duminică 9 august 2020 29.99 EUR

Pasagerii sunt rugați să urmeze măsurile de distanțare fizică introduse de autoritățile locale de sănătate și sunt încurajați să efectueze toate achizițiile premergătoare zborului online (de exemplu: bagaje de cală, WIZZ Priority etc.) pentru a minimiza orice posibil contact fizic la aeroport. Pentru mai multe informații accesați acest link către noul videoclip Wizz Air despre procedurile de

sănătate și securitate.

