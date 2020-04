Papa Francisc a trimis bolnavilor aflați în terapie intensivă la Spitalul din Suceava cinci ventilatoare pulmonare și materiale medicale (VIDEO)

Vatican News a anuntat faptul ca, de ziua onomastică, papa Francisc a trimis în România cinci ventilatoare pulmonare și diverse materiale medicale, destinate bolnavilor de Covid-19 aflați în terapie intensivă la Spitalul din Suceava.

Intr-o scurta declaratie video, cardinalul Konrad Krajewski spune ca “„Aceste ventilatoare medicale pleacă acum spre România ca un semn, o îmbrățișare din partea Sfântului Părinte în această situație dificilă pentru lumea întreagă. Sfantul Parinte trimite acest mesaj cald, puternic, chiar in ziua onomastici sale”.

Din voința papei Francisc, cele cinci ventilatoare pulmonare sunt destinate bolnavilor de Covid-19 aflați în terapie intensivă la Spitalul din Suceava. Prin episcopul diecezei de Iași, papa Francisc transmite totodată direcțiunii spitalului, personalului medical și, în special, celor bolnavi că este aproape de ei cu rugăciunea sa și le împarte cu afecțiune Binecuvântarea apostolică, semn al doritelor ajutoare și mângâieri cerești.

Donatia ajunge in Romania sambata, cu avionul care-i aduce in tara pe cei 11 medici si sase astistenti romani voluntari in spitalele din Lombardia.

Papa Francisc, Jorge Mario Bergoglio, își sărbătorește astăzi, de Sfântul Gheorghe, ziua numelui. În fiecare an, creştinii ortodocşi şi catolici îl sărbătoresc la data de 23 aprilie pe Sfântul Gheorghe, simbol al credinței care triumfă asupra răului, ocrotitorul Moldovei, dar şi patronul Angliei, Georgiei şi al Moscovei.

În această zi sfântă, Papa Francisc, pe numele său Jorge Mario Bergoglio, își sărbătorește onomastica și cu această ocazie a decis să dăruiască, în loc să primească. Darurile sale sunt aparate medicale de respirat, măști chirurgicale, ochelari de protecție pentru medici și asistente, costume pentru terapie intensivă, pentru cei care în aceste zile luptă să salveze viața bolnavilor de Covid-19.

În România, până în acest moment, au fost confirmate oficial peste 10.000 de infecţii cu noul coronavirus, iar 527 de persoane au murit din cauza Covid-19. Peste 2.400 de persoane s-au vindecat.

Pandemia de Covid-19 a modificat radical activitatea și în Cetatea Vaticanului, Piața și bazilica Sfântul Petru fiind închise pentru pelerini și turiști din 10 martie.

Mesajul de Paşte din acest an a fost rostit de papa Francisc piaţa Sfântul Petru, în absenţa credincioşilor. Mai multe evenimente programate în lunile martie, aprilie și mai au fost amânate.