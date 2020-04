VIDEO: Papa Francisc a trimis bolnavilor aflați în terapie intensivă la Spitalul din Suceava cinci ventilatoare pulmonare și materiale medicale (VIDEO)

Vatican News a anuntat faptul ca, de ziua onomastică, papa Francisc a trimis în România cinci ventilatoare pulmonare și diverse materiale medicale, destinate bolnavilor de Covid-19 aflați în terapie intensivă la Spitalul din Suceava.

Intr-o scurta declaratie video. cardinalul Konrad Krajewski spune ca “Aceste ventilatoare pornesc acum spre Romania, ca un semn, ca o imbratisare din partea Sfantului Parinte in aceasta situatie dificila pentru lumea intreaga. Sfantul Parinte trimite acest mesaj cald, puternic, chiar in ziua onomastici sale”.

Donatia ajunge in Romania sambata, cu avionul care-i aduce in tara pe cei 11 medici si sase astistenti romani voluntari in spitalele din Lombardia.

Papa Francisc, Jorge Mario Bergoglio, își sărbătorește astăzi, de Sfântul Gheorghe, ziua numelui. În fiecare an, creştinii ortodocşi şi catolici îl sărbătoresc la data de 23 aprilie pe Sfântul Gheorghe, simbol al credinței care triumfă asupra răului, ocrotitorul Moldovei, dar şi patronul Angliei, Georgiei şi al Moscovei.

În această zi sfântă, Papa Francisc, pe numele său Jorge Mario Bergoglio, își sărbătorește onomastica și cu această ocazie a decis să dăruiască, în loc să primească. Darurile sale sunt aparate medicale de respirat, măști chirurgicale, ochelari de protecție pentru medici și asistente, costume pentru terapie intensivă, pentru cei care în aceste zile luptă să salveze viața bolnavilor de Covid-19.