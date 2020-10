VIDEO: Frumoasă descriere a lui Ștefan cel Mare, într-o nouă serie video a BBC. Și o mostră de umor englezesc: A facut mai multi copii din flori decat Boris Johnson

De la Stefan cel Mare la Regina Maria si de la Enescu la Brancusi, prezentatoarea britanica dr. Tessa Dunlop va purta publicul strain intr-o calatorie prin istoria Romaniei in noua serie video „Who is Romania”. Primul episod, despre domnitorul Stefan cel Mare, a fost difuzat vineri, 9 octombrie, pe Facebook.

Seria va fi difuzata saptamanal, incepand cu 9 octombrie („Stefan cel Mare”) si continuand saptamana urmatoare cu „Regina Maria”. „Who is Romania” este o serie unica de filme destinate platformelor social-media, cu scopul de a promova Romania intr-o maniera inovatoare si pentru a face cunoscute publicului international personalitati romanesti cu destine remarcabile.

Care e legatura dintre Printul Charles si Dracula? Cum a sustinut Napoleon al III-lea un tanar pictor roman? Cum a pus Regina Maria tara noastra pe harta mass-mediei si ce spuneau ziarele vremii? sunt cateva dintre intrebarile pe care Tessa Dunlop le va aborda.

„Who is Romania” este scrisa si prezentata de Tessa Dunlop, doctor in istorie si personalitate media britanica. Pasionata de Romania si specialista in relatiile romano-britanice ale inceputului de secol XX, Tessa vorbeste romaneste si este autoarea lucrarilor „The Bletchley Girls” si „The Century Girls” si castigatoare a numeroase premii pentru productia BBC „Coast”. A venit pentru prima data in Romania in 1992, ca voluntar intr-un orfelinat si acum are propria sa familie romana. Este considerata o adevarata ambasadoare informala a Romaniei.

„A fost o placere enorma pentru mine sa prezint evenimente si personalitati istorice ale unei tari care este atat de des inteleasa gresit in Vest. Sper ca aceste filmulete vor oferi povestea si particularitatile unui popor remarcabil”, spune Tessa Dunlop.

Seria „Who is Romania” este produsa de Storytailors, casa de productie internationala fondata de un roman, care acopera peste 40 de tari. Seria beneficiaza de suportul Institutului Cultural Roman si de o serie de contributii constand in materiale de arhiva din partea unor institutii precum Centrul National al Cinematografiei sau MNIR.

ziare.com