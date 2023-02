Vasile Andriciuc, primarul comunei Șcheia, reținut pentru abuz în serviciu

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi reţinerea pentru o durată de 24 de ore, începând cu data de 03 februarie 2023, a suspectului Vasile Andriciuc, primar al comunei Şcheia, pentru comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu.

Procurorii suceveni îl acuză pe Andriciuc că, în perioada 30.06.2016- 31.10.2022, în calitate de primar al Primăriei Comunei Șcheia şi de ordonator principal de credite, cu încălcarea dispozițiilor legale, a aprobat și a plătit utilitățile pentru spațiul ce reprezintă Baza Sportivă multifuncțională din sat Sf. Ilie, str. Teilor nr. 27, comuna Şcheia, deși, printr-un contract de închiriere, încheiat de către Primăria Comunei Șcheia, prin primar şi numitul S.O., în calitate de administrator al SC S.C. SRL Suceava, obligația plății utilităților revenea chiriașului, suspectul efectuând un nr. de 27 plăți către ACET S.A. Suceava și 76 plăți către EON, cu consecinţa prejudicierii bugetului local al Primăriei Comunei Şcheia, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru societatea beneficiară, SC S.C. SRL Suceava, respectiv suma de 138.763,57 lei, reprezentând contravaloarea utilităţilor publice (apă potabilă, canal, energie electrică, salubritate) pentru perioada 30.06.2016- 31.10.2022.

– „abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine, ori pentru altul, un folos necuvenit”, în formă continuată (3 acte materiale), constând în aceea că, în perioada 18.01.2019-04.01.2022, în calitate de primar al Comunei Șcheia, şi de ordonator principal de credite, fără a fi adoptată hotărâre de consiliu local privind închirierea imobilului şi, cu încălcarea dispozitiilor legale,a semnat un contract de închiriere încheiat de către Primăria comunei Şcheia prin primar, şi un medic, H.V. , privind închirirea unui spaţiu de 40,3 mp ce reprezintă doua (2) camere şi spaţiu de aşteptare, situat la mansarda Şcolii Gimnaziale Dimitrie Păcurariu Şcheia, localitatea Şcheia, cu destinaţia- cabinet stomatologic pe o perioadă de doi (2) ani, un act adiţional la același contract de închiriere privind prelungirea acestuia pe o perioada de un (1) an și un al doilea act aditional la contractul de închiriere privind prelungirea acestuia pe o perioadă de un (1) an şi modificarea preţului chiriei de la 1 euro/mp la 0,25 euro/mp. Toate acestea ar fi prejudiciat bugetul local al Primăriei Comunei Şcheia, concomitent cu obtinerea pentru numirul H.V. a unui folos în suma de 6.653,67 lei, reprezentând contravaloarea chiriei neachitate pentru perioada 18.01.2019-31.12.2022. Pentru aceleași fapte, procurorii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de „abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine, ori pentru altul, un folos necuvenit” și pentru suspectul H.V.

Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.