Urmăriri în trafic, zeci de permise suspendate, șoferi încătușați și băgați în arest, sâmbătă seara, în urma unei acțiuni a poliției pentru depistarea șoferilor băuți

În cursul serii și nopții de sâmbătă spre duminică, 60 de echipaje de poliție au acționat pe drumurile naționale, europene dar și în interiorul localităților din județul Suceava, pentru identificarea celor care pun în pericol siguranța rutieră urcându-se băuți la volan. În urma acțiunii, polițiștii au suspendat peste 40 de permise de conducere și au întocmit 8 dosare penale, fiind nevoiți în unele situații să folosească mijloacele tehnice din dotare pentru încătușarea unor șoferi recalcitranți și să dispună inclusiv reținerea pentru 24 de ore și încarcerarea unui șofer băut și fără permis de conducere.

Tânăr de 19 ani, în arest, după ce, beat și fără permis, a intrat cu mașina în poarta unui om din Calafindești

Sămbătă, la ora 23.18, polițiștii din Bălcăuți au fost sesizati prin 112 de către un bărbat din Calafindești, despre faptul că un autoturism s-a izbit în poarta locuinței sale. În urma deplasării la fața locului a fost identificat autoturismul și șoferul acestuia, un tânăr de 19 ani din Calafindești, care în prezența organelor de poliție a recunoscut faptul că condus autoturismul, iar datorită consumului de băuturi alcoolice a pierdut controlul volanului și s-a izbit în poarta de acces. Întrucât tânărul prezenta halenă alcoolică și avea un comportament specific unei persoane ce a consumat băuturi alcoolice, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la Spitalul Siret, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge la interval de o oră, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Totodată, s-a procedat la verificarea în bazele de date ale Poliției Române a șoferului ocazie cu care a rezultat faptul că nu posedă permis de conducere valabil pentru nicio categorie. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere valabil pentru nicio categorie” și ”conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”. În urma probatoriului administrat, la data de 01.08.2021, la ora 04.30, organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au dispus reținerea pentru 24 de ore a suspectului, acesta fiind introdus în arestul IPJ Suceava.

Barbat de 47 de ani, beat și fără permis, prins la volanul unui hârb de pe care cădeau tablele

In data de 31 iulie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea au observat faptul că pe Drumul Național 29 se deplasează un autoturism, având informații că șoferul este sub influența băuturilor alcoolice. Având în vedere informațiile deținute de lucrătorii subunității de poliție cu privire la faptul că respectivul conducător auto nu deține permis de conducere și se află sub influența băuturilor alcoolice, prin punerea în funcțiune a semnalelor acustice și luminoase ale autospecialei de poliție, s-a procedat la oprirea autoturismului, pe raza comunei Dumbrăveni. La volanul autoturismului a fost recunoscut un bărbat de 47 ani din Dumbrăveni motiv pentru care i-au fost solicitate documentele personale și cele ale vehiculului, în vederea stabilirii identității sale.

În momentul căutării documentelor în interiorul autovehiculului, șoferul a devenit agitat, a început să se manifeste recalcitrant fiind agresiv verbal și gesticulând din mâini, având o atitudine de dispreț la adresa lucrătorilor de poliție, împrejurare în care a precizat că refuză să prezinte pentru control documentele solicitate. Având în vedere acest lucru, s-a impus folosirea mijloacelor din dotare, respectiv cel în cauză a fost imobilizat și încătușat. Întrucât șoferul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat motiv pentru care a fost condus la U.P.U. Suceava unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge necesare în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Totodată, s-a procedat la verificarea bărbatului în bazele de date a Poliției Române ocazie cu care s-a constatat faptul că, cel în cauză nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Şoferul a fost amendat și cu 435 lei, întrucât caroseria vehiculului era într-o stare avansată de degradare, iar ca măsură complementară s-a dispus reținerea certificatului de înmatriculare fiindu-i eliberată o dovadă cu drept de circulație 15 zile. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, cercetările fiind continuate de lucrătorii Poliției Orașului Salcea.

Un individ de 41 de ani, fără permis, a luat-o la fugă pe câmp când a fost oprit de polițiști

Sâmbătă, în timp ce acționau pe raza comunei Dărmănești, pe un drum comunal neclasificat, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism. În momentul în care agentul de poliție s-a îndreptat către autoturism, o persoană de sex masculin a coborât de la volan și a luat-o la fugă, fapt pentru care s-a procedat la urmărirea sa aproximativ 100 metri, fiind ajuns și imobilizat prin încătușare. S-a stabilit că acesta este un bărbat de 41 ani domiciliat în satul Pătrăuți. Totodată s-a stabilit că nu posedă permis de conducere. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, urmând a fi soluționat procedural.

Şofer extrem de beat, prins la volan în toiul zilei, în centrul Rădăuțiului

Tot sâmbătă, o patrulă de siguranță publică aflată în serviciul de patrulare, în jurul orei 14:15, a observat un autoturism marca Ford ce se deplasa pe strada Ştefan cel Mare din Rădăuți, ulterior pe strada Libertății. Întrucât existau informații că șoferul autoturismului ar conduce sub influența alcoolului, acesta a fost oprit folosindu-se semnalele acustice și luminoase ale autospecialei de poliție, pe str. Libertății. S-a procedat la legitimarea conducătorului auto și s-a constatat faptul că acesta este un bărbat de 41 ani din Rădăuți, care se afla singur în autoturism. Fiind testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care se află sub influența alcoolului ”.

Tânăr de 20 de ani, prins la volan, după o noapte de beție, la Rădăuți

Sâmbătă dimineață, la ora 04.30, patrula de siguranță publică din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a observat un autoturism care a plecat în trombă de pe str. Calea Bucovinei, urmărindu-l până pe str. Iacob Zadik, folosind semnalele luminoase și acustice. În momentul interceptării, au identificat autoturismul în cauză, la volanul căruia se afla un tânăr de 20 ani, din com. Dornești. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunile de „conducere sub influența alcoolului”.

Polițiștii atrag atenția că acțiunile pentru siguranța traficului rutier continuă, polițiștii rutieri fiind prezenți pe drumurile naționale din județul Suceava și pe toate arterele rutiere importante, pentru fluidizarea traficului rutier și prevenirea accidentelor rutiere, având în vedere valorile mari de trafic care se înregistrează în această perioadă.