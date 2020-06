UPDATE: Familia unui cadru didactic de la Liceul Tehnologic nr. 1 din Câmpulung Moldovenesc – diagnosticată pozitiv cu Covid 19

Se pare că de la cele două profesoare surori , s-au imbolnăvit și alți angajați ai școlii

Familia unui cadru didactic de la Liceul Tehnologic nr. 1 din Câmpulung Moldovenesc a fost diagnosticată pozitiv cu Covid 19, fiind internată la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean.

Deși prezintă forme ușoare ale bolii, iar o perioadă nu au prezentat niciun fel de simptome, cele două profesoare ale liceului, care sunt surori, au infectat și alți angajați ai unității de invățământ, cinci persoane fiind spitalizate iar alte 15 fiind in izolare la domiciliu. Se pare că niciun elev al școlii nu prezintă semne de boală iar cadrele didactice pozitive cu Coronavius nu au intrat in contact cu elevii, care au participat la orele de pregătire pentru examenul de Bacalaureat. Activitatea școlii s-a desfășurat normal in această perioadă. (Cristina RUSTI)