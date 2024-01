UPDATE: CJ Suceava a câștigat la Curtea Europeană de Justiție litigiul care blocase proiectul gropii de la Mestecăniș

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat dreptate Consiliului Județean Suceava în litigiul cu privire la depozitul de deșeuri de pe Mestecăniș. Procesul de la CJUE a blocat punerea în funcțiune a acestui depozit, localitățile din zona de munte a județului fiind nevoite să plătească sume mai mari pentru transportul deșeurilor la distanțe de zeci de kilometri.

De fapt, după un lung periplu prin diferite instanțe, s-a ajuns ca în februarie 2019, Tribunalul Cluj să respingă excepția de inadmisibilitate referitoare la capacitatea procesuală de folosință a Societății Civile Profesionale de Avocați AB & CD, dar admite două excepții de inadmisibilitate pentru motivul că AB & CD nu justificase calitatea sa procesuală activă și interesul său de a exercita acțiunea cu privire la groapa de deșeuri. AB & CD a declarat recurs la Curtea de Apel Cluj, iar CJ Suceava a formulat un recurs incident, iar apoi a cerut strămutarea cauzei de la Cluj, Înalta Curte de Casație și Justiție admițând cererea și strămutând dosarul la Curtea de Apel Târgu Mureș.

AB & CD nu a invocat o vătămare a propriilor drepturi, ci a interesului public și a drepturilor avocaților care o compun, susținând că depozitul de deșeuri din Pojorâta avea un impact puternic asupra acestora din urmă și, potențial, asupra sănătății persoanelor care trăiesc în regiunea în cauză, precum și asupra turismului.

Instanța a avut anumite îndoieli cu privire la conformitatea cu dreptul UE – art. 9 alin. (3) din Convenția de la Aarhus – având în vedere că societățile civile profesionale de avocați nu au personalitate juridică iar statutul profesiei de avocat le recunoaște capacitatea procesuală de folosință în calitate de reclamantă sau pârâtă numai pentru litigiile născute din desfășurarea activității profesionale. În acest context, în 2022, Curtea de Apel Târgu‑Mureș a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze CJUE întrebări preliminare. Practic, în funcție de decizia CJUE, se poate decide la Târgu Mureș într-o formă sau alta cu privire la calitatea procesuală.

După ce a analizat mai multe motive, CJUE a decis că „Articolul 9 alineatul (3) din Convenția de la Aarhus trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări naționale în temeiul căreia unei entități juridice, alta decât o organizație neguvernamentală de protecție a mediului, nu i se recunoaște calitatea procesuală activă pentru a ataca un act administrativ care nu îi este adresat decât atunci când invocă încălcarea unui interes legitim privat sau a unui interes legat de o situație juridică în legătură directă cu obiectul său de activitate”.

AICI, integral, Hotărârea CJUE

Într-adevăr, Curtea de Apel Târgu Mureș rămâne suverani în aprecieri și decizia în cazul pe care l-a suspendat până la pronunțarea hotărârii C-252/22 CJUE (camera a patra) îi aparține, dar devine tot mai clar că balanța înclină în favoarea CJ Suceava iar asta va duce la închiderea unui litigiu (de fapt mai multe litigii) cu privire la groapa de gunoi de la Mestecăniș, litigii care au durat 11 ani.

De cealaltă parte, este posibil ca această decizie să deschidă însă alte două discuții: cine suportă plata pentru cei 11 ani cât gunoiul strâns din zona de munte a fost transportat la Moara sau în alte locații decât cea de pe Mestecăniș și, poate mai important decât aceasta, în ce măsură aventurieri de pe la fel de fel de structuri care nu sunt în directă relație cu zona de protecție a mediului pot să mai blocheze sau să amâne anumite proiecte invocând la infinit chestiuni de mediu.

După publicarea articolului, dr. Diana Ionescu, avocat coordonator al Societății de Avocatură Plopeanu & Ionescu, cu sediul în Cluj Napoca, reclamant în cauza de contencios administrativ ce are ca obiect autorizația de construire, PUZ-ul și acordul de mediu referitoare la depozitul de deșeuri din Pasul Mestecăniș aflată pe rolul Curții de Apel Mureș, identificată în cauza C-252/22, aflată pe rolul CJUE, sub numele AB& CD, a transmis un comunicat în care arată că, în realitate, nici litigiul național, și nici procedurile din fața C.J.U.E., nu au suspendat vreo procedură de autorizare a funcționării depozitului. “În cererea de chemare în judecată noi am solicitat anularea autorizației de construire, a planului urbanistic zonal si a acordului de mediu. Nu am cerut suspendarea executării acestora. În consecință, nici instanța de judecată nu a dispus acest lucru.

Finalizarea construirii depozitului și recepția finală a lucrărilor acestuia s-a efectuat în noiembrie 2019. Din acest moment, Consiliul Județean Suceava, în calitate de beneficiar al actelor administrative atacate, avea dreptul de a solicita Agenției privind Protecția Mediului Suceava emiterea autorizației integrate de mediu. Ceea ce a și făcut de altfel în anul 2021. Faptul că A. P. M. Suceava nu a emis încă autorizația de funcționare nu reprezintă o consecință juridică a acțiunii formulate de noi în justiție în anul 2018” a transmis dr. Diana Ionescu. (Dan PRICOPE)