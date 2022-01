UPDATE: Circ la Foresta. Fotbaliștii au acceptat până la urmă să plece în cantonament în Croația, după ce antrenorul Moșteanu a fost oprit cu bodyguarzi să urce în autocar 

UPDATE: După câteva ore de discuții cu președintele clubului, Andrei Ciutac, sîmbătă după-amiază fotbaliștii de la Foresta au acceptat să plece în cantonamentul din Croația. Deplasarea nu o face însă și antrenorul Moșteanu, jucătorii fiind însoțiți de următorii membrii ai staff-ului: Bogdan Tudoreanu (antrenor secund), Antoniu Stoian (antrenor de portari), Niculae Grosu (delegat).

Lotul deplasat în Croația este următorul: Odoh Chika, Izougu Samson, Vlad Cimbru, Dănuț Mihăescu, Ilie Marian, Ciprian Hostiuc, Marius Manole, Eugeniu Celeadnic, Andrei Popovici, Alexandru Crap, Alexandru Arnold, Eduard Galiț, Ruslan Chelari, Marian Botezatu, Ionuț Mihăescu și Agbomoniyi Oluwaseun.

Jucătorii Robert Martin (accidentat), Iosif Netbai (rezultat pozitiv la testarea COVID-19) și Adrian Dorobanțu (în proces de recuperare după accidentărea la cap suferită în meciul cu CSM Pașcani) nu au făcut deplasarea. În ceea ce îl privește pe Adrian Dorobanțu, se așteaptă confirmarea medicilor în urma unui consult pe care jucătorul îl va realiza. În cazul în care acesta va primi acordul personalului medical, jucătorul se va deplasa în Croația cu avionul, se arată într-un comunicat al clubului.

Stirea initiala:

Jucătorii au fost solidari cu antrenorul lor și au refuzat să plece astăzi dimineață în stagiul de la Istria. “Am fost pus într-o situație penibilă. Mi se îngrădește dreptul la muncă”, reclamă Moșteanu. Președintele Andrei Ciutac spune că s-a ajuns în acestă situație din cauza pretențiilor exagerate ale antrenorului, pretenții care nu pot fi asigurate de o echipă de Liga a III-a.

A venit circul la Suceava. Şi prima reprezentație a anului a fost la echipa locală de fotbal.

Foresta și-a anulat cantonamentul pe care trebuia să-l efectueze în Croația, după ce jucători au refuzat in corpore să urce în autocarul echipei în semn de solidaritate cu antrenorul Ionuț Moșteanu, aflat de ceva timp într-un conflict vădit cu conducerea administrativă de pe Areni.

Gâlceava a continuat sâmbătă dimineață, în fața hotelului unde sunt cantonați majoritatea jucătorilor. Acolo, antrenorului din acte al Forestei, Ionuț Moșteanu, i s-a interzis, cu “ajutorul” unor bodyguarzi, să urce în autocarul care trebuia să plece spre Istria, pe motiv că “nu este trecut pe listă”.

“Am fost pus într-o situație penibilă. Eu eram pregătit să merg în acest cantonament, dar mi se îngrădește dreptul la muncă. Sunt mai mult decât dezamăgit. Am format o echipă frumoasă, iar la finalul campionatului speram să promovăm. Sper ca lucrurile să se rezolve în cel mai scurt timp. Au fost discuții contradictorii legat de acest cantonament, care a apărut așa inopinant, peste noapte. Mai sunt două luni până se reia campionatul, iar utilitatea acestui stagiu nu era tocmai bună, mai ales că se cheltuiesc niște bani din visteria clubului, a comunității ( n.r. 8.000 de euro). Era foarte important ca noi să avem o pregătire de iarnă profesionistă. Nu am mai văzut așa un mod de pregătire în toată cariera mea. Eu sunt deschis, îmi doresc să continuăm, dar un asemenea comportament mă lasă cel puțin rece. Îmi pune destule semne de întrebare. De ce s-au ratat trei promovări consecutive?” a declarat Ionuț Moșteanu, care mai are contract cu Foresta până în vara anului 2024.

Chemat la hotel, președintele Forestei, Andrei Ciutac, i-a amenințat pe jucători cu rezilierea contractelor. “Am hotărât toți. Dacă nu vine mister (n.r. antrenorul Ionuț Moșteanu) cu noi, nu plecăm nicăieri”, a fost replica jucătorilor.

Andrei Ciutac a explicat că neînțelegerile cu Ionuț Moșteanu au fost provocate de pretențiile exagerate ale antrenorului, pretenții care nu pot fi asigurate de o echipă de Liga a III-a. “Ionuț Moșteanu are o înștiințare din partea clubului că nu poate conduce sedințele de antrenament. Sunt o multitudine de motive pentru care am ajuns la această decizie. De la venirea lui la Suceava, acesta nu a fost de acord cu absolut nimic. A solicitat foarte multe condiții, printre care completarea staff-ului tehnic cu oameni din afara Sucevei. Este mult prea mult să aducem un antrenor secund și un preparator fizic din afara Sucevei pentru care să plătim chirie, utilități, plus prime duble. Nu este mulțumit nici de condițiile de masă cu care Foresta are contract. Nu a fost de acord nici cu programul echipei, deoarece a considerat că avem prea multe meciuri amicale. Apoi, refuză jucătorii propuși de către club. Mai sunt multe alte probleme pe care dumnealui nu vrea să le înțeleagă. Nu înțelege că diferența dintre Liga I și Liga a III-a este una foarte mare. Am înțeles că nivelul la care a lucrat dumnealui este unui foarte ridicat, dar noi nu permitem. Am avut intenția de a rezilia contractul cu dumnealui după înfrângerile cu Bucovina Rădăuți și Şomuz Fălticeni, dar nu am putut face rezilierea pentru că la acel moment ne-a solicitat despăgubiri de 30.000 de euro. Nu știu ce club de Liga a III-a și-ar permite în acest moment să plătească această sumă”, a declarat Andrei Ciutac, care a precizat că își va da demisia în cazul în care Foresta va rata promovarea la finalul actualului sezon: “Fie voi lăsa clubul pe mâna altuia, fie echipa se va desființa în vară. Din discuțiile cu care le-am avut cu domnul primar, Primăria va sista definitiv finanțarea dacă echipa va rata promovarea”.

Calificată matematic în play-off-ul Seriei I a Ligii a III-a, Foresta va relua campionatul pe data de 12 martie, cu un meci pe terenul vecinilor de la Şomuz Fălticeni. (Dănuț CHIDOVEȚ)