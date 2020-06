Un tânăr motociclist sucevean a murit după ce s-a izbit într-un camion, în judeţul Iaşi (FOTO)

Marti dimineata, un motociclist in varsta de 33 de ani din Suceava, s-a izbit frontal de o basculanta care circula regulamentar. Conform unor martori, Simion Zafiu, Simi – dupa cum era cunoscut in lumea pasionatilor de motociclete, ar fi intrat pe contrasens si a fost lovit in plin de camion.

Incidentul a avut loc pe E 85, in localitatea Mirosloveşti, judetul Iasi.

Conform politistilor care au ajuns la fata locului, suceveanul a murit pe loc in urma impactului cu autobasculanta.

Prietenii sai motociclisti din grupul Bikers for Humanity Romania au transmis un mesaj, deplangand pierderea lui Simi: “Astăzi l-am pierdut pe SIMI! E atât de nedreaptă viața. Suntem în stare de șoc! Un om atât de bun și frumos, întotdeauna cu zâmbetul pe buze și un uriaș apetit de a face bine semenilor lui. Simion Zafiu, nu s-au inventat cuvinte care să exprime regretul nostru”. (O.S.)

Foto: bzi.ro