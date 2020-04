Un milion de euro de la bugetul Sucevei, cheltuiți până acum pentru acțiunile de combatere a efectelor epidemiei de coronavirus

In primul rând a fost achiziționat pentru Spital acel echipament de testare Real Time PCR. “Azi s-a ajuns să se facă 300 de teste pe zi”, a spus Ion Lungu, care a adăugat că cele 10 ventilatoare ar trebui să ajungă săptămâna aceasta. Roata panoramică a fost „sacrificată” pentru cheltuielile în lupta cu coronavirusul

Primăria municipiului Suceava a cheltuit un milion de euro până acum pentru acțiunile de combatere și limitare a efectelor pandemiei de coronavirus. O informare oficială în acest sens a fost făcută de primarul Ion Lungu, într-o conferință de presă on-line care a avut loc miercuri dimineață, 29 aprilie. El a precizat că aceste cheltuieli nu au fost prevăzute în buget, ci banii au fost dislocați de la alte proiecte precum cel vizând achiziționarea roții panoramice. „Să fim noi sănătoși că roată panoramică se mai poate pune și după ce trece epidemia”, a declarat Ion Lungu.

În ce privește categoriile de cheltuieli, edilul a făcut o prezentare a acestora. „Primăria Suceava a făcut eforturi financiare deosebite în bătălia cu acest coronavirus. În primul rând am achiziționat pentru Spitalul Județean acel echipament de testare real Time PCR, plus anexele, plus 3.000 de teste. Azi s-a ajuns să se facă 300 de teste pe zi”, a spus Ion Lungu. Din punctul său de vedere este un lucru extraodinar că se pot face 300 de teste pe zi și a explicat că deși aparatul poate face mai mult de atât, există o problemă legată de capacitatea ca atare a laboratorului. Apoi, referindu-se la celelalte achiziții făcute cu bani de la bugetul local, Ion Lungu a spus că ma sunt de luat în calcul „cele 10 ventilatoare care ar trebui să ajungă săptămâna asta”. La aceste achiziții se adaugă și cheltuielile cu acțiunile de dezinfecție pe scările de bloc, dar și costurile legate de închirierea hotelurilor pentru persoanele în carantină. „Sunt două luni de când Primăria Suceava asigură mâncare și apă persoanelor izolate la domiciliu. Apoi sunt cheltuielile de închiriere a hotelurilor și asigurarea mesei cadrelor medicale de la spital”, a explicat Ion Lungu. (D.P.)