Un bărbat mort și alți cinci răniți, după ce o mașină a intrat într-un stâlp, la Panaci (FOTO)

Duminica seara, in jurul orei 19, un autoturism a intrat intr-un stalp, pe raza localitatii Panaci. In masina respectiva se aflau sase persoane, trei ramanand incarcerate, in stare de inconstienta.

La fata locului au intervenit pompierii militari cu doua autospeciale cu accesorii pentru descarcerare si doua ambulante SMURD, cu sprijinul a trei echipaje SAJ si echipajul SMURD TIM (Terapie Intensiva Mobila).

Salvatorii au reusit extragerea celor trei victime incarcerate, doua dintre ele au fost stabilizate si sunt constiente, momentan.

Cea de-a treia, un barbat in varsta de 46 de ani, din nefericire, a fost declarata decedata.

Celelalte 3 persoane implicate primesc si ele ingrijiri medicale. Toti cei ranit sunt barbati, de 28, 23, 18 (doi) si 17 ani.