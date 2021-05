Țurca pe bani publici. Foresta a ratat promovarea pentru al treilea sezon consecutiv

„Galben-verzii” au reușit doar o remiză albă, 0-0, în meciul retur cu Oțelul, ratând calificarea în finala play-off-ului de promovare în Liga a II-a cu scorul general de 0-3. Suporterii suceveni cer demisia conducerii clubului n „Nu mă țin de scaunul de președinte. Vom face o analiză” a spus Andrei Ciutac. Foresta toacă anual aproximativ 500.000 de euro din banii publici pe țurca pe care o joacă pe Areni

Foresta a ratat pentru al treilea sezon consecutiv promovarea în Liga a II-a, după ce a obținut doar o remiză albă, scor 0-0, în meciul disputat sâmbătă, pe stadionul Areni, în fața celor de la Oțelul Galați, în manșa retur din semifinalele play-off-ului.

Învinși pe malul Dunării, cu scorul de 0-3, „galben-verzii” au jucat totul pe cartea atacului în încercarea de întoarce rezultatul, iar prima ocazie a apărut în minutul 2, când Martin a ratat încredibil, trimițând mingea pe lângă poartă din opt metri, după o centrare din banda stângă.

De partea cealaltă, trupa antrenată de Petre Grigoraș a replicat printre trei șuturi trimise de Nica, Dobre și Stoian, toate blocate cu succes de portarul Rareș Gal.

Fără aportul mijlocașului Cerlincă, lăsat inexplicabil în afara lotului, Foresta putea deschide scorul prin Celeadnic, dar lovitura cu capul trimisă de fundașul basarabean a trecut peste transversală.

Introdus la pauză, Stănescu a avut prima ocazie a reprizei secunde, mijlocașul sucevean trimițând peste țintă, de la colțul scurt, o minge prelungită de Knezevic.

Filip a fost blocat în extremis de portarul Iulian Dinu, căpitanul Drugă a încercat apoi o execuție pretențioasă pe spate, iar lovitura cu capul trimisă de Martin a fost deviată de sub transversală, pentru un 0-0 ce trimite Oțelul Galați în finala barajului.

Foresta: Gal – Fărcășan, Celeadnic, Novacek, Drugă – Zouaoui, Konate, Filip, Postică – Knezevic, Martin. Au mai intrat Sumanariu, Stănescu, Vultur și Cimbru.

Suporterii cer demisia conducerii de pe Areni

Interziști pe stadioane de mai bine de un an de zile, suporterii suceveni cer demisia conducerii clubului Foresta, președintele Andrei Ciutac și Mihai-Florin Ungurian fiind considerați principalii vinovați pentru faptul că gruparea de pe Areni a ratat promovarea în Liga a II-a, trei ani la rând. „Gruparea Cavalerii Nordului cere în mod public demisia conducerii Forestei Suceava, în special a domnilor Andrei Ciutac și Mihai-Florin Ungurian în urma rezultatelor din ultimele trei sezoane. Considerăm că ați avut destul timp la dispoziție pentru a vă îndeplini obiectivele în condițiile în care noi suporterii v-am fost alături și v-am susținut mereu. Insuccesele voastre din punct de vedere administrativ sunt cauza principală pentru neîndeplinirea obiectivului din perioada 2018-2021. Vă solicităm să fiți demni și să aveți respect față de toți suporterii clubului Foresta și să vă prezentați cât mai repede demisiile” se arată într-un comunicat postat de gruparea Cavalerii Nordului.

Andrei Ciutac se gândește să demisioneze. Se face o comisie care să îngroape problema

În replică, Andrei Ciutac nu exclude ideea de a demisiona din funcția de președinte al Forestei. „M-am gândit la toate lucrurile în această perioadă, vom face o analiză cu ceilalți membri ai Consiliului Director și vom vedea ce se va întîmpla. Nu mă țin de scaun, nu fac din această funcție a mea la Foresta o chestie care ar trebui să se întâmple pentru totdeauna. Oricine este de înlocuit. În ceea ce mă privește, cred că am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință pentru a avea cele mai bune rezultate. Am încercat de fiecare dată să iau deciziile cele mai bune pentru club, am încercat să aduc jucători de calitate și oameni profesioniști lângă noi”, a precizat Ciutac.

Neîndeplinirea obiectivului poate provoca și o serie de plecări din cadrul echipei, înclusiv cea a antrenorului Ivan Gvozdenovic, căruia i-a expirat contractul.

”Sunt foarte mulți jucători la final de contract, inclusiv antrenorul, și cu siguranță, dacă eu voi mai rămâne în această funcție, vor fi schimbări masive”, a mai precizat președintele Andrei Ciutac.

Foresta toacă anual aproximativ 500.000 de euro din bani publici pentru țurca pe care o joacă de vreo trei sezoane pe Areni. (Dănuț CHIDOVEȚ. Foto: Sorin PANĂ)