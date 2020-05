Trei persoane la spital, intre care si o fetita de sase ani, in urma unui accident petrecut la iesirea din Radauti (FOTO)

Joi seara, in jurul orei 20.45, la iesirea din Radauti spre Suceava, a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, patru persoane – doi barbati, o femeie si o fetita de 6 ani – au fost ranite, dintre care doua au fost incarcerate. La fata locului au intervenit pompierii militari cu doua autospeciale pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, cu sprijinul a 3 echipaje SAJ.



La sosirea echipajelor de interventie, toate persoanele implicate in accident erau constiente, iar dupa descarcerarea celor doua victime la Spitalul din Radauti au fost transportati copilul de 6 ani, femeia si unul dintre barbati. Cea de-a patra persoana a refuzat transportul la spital, avand doar contuzii minore.

Politia desfasoara cercetari pentru a stabili cauzele producerii acidentului.