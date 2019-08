Trei masini in care se aflau zece persoane, implicate intr-un accident la Iacobeni

Sambata dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, pe raza comunei Iacobeni, la intersecția dintre DN17 și DN18, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme și un autocamion, in care se aflau in total 10 persoane.

Conform ISU Suceava, la fata locului au intervenit modulul SMURD de la Detașamentul de Pompieri Vatra Dornei, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, și două echipaje SAJ.

Patru persoane, doi adulți și doi minori, au primit îngrijiri medicale, după care au fost transportate la Centrul de Primire Urgențe Vatra Dornei, toate erau conștiente, cu leziuni minore.