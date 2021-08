Toate unitățile de învățământ vor avea directori numiți prin detașare, la începerea noului an școlar

”Toți directorii și directorii adjuncți aduc în această perioadă la IŞJ fișele de evaluare anuală, iar în funcție de calificativele obținute ei vor primi detașare în interesul învățământului până la organizarea concursului, care știm că va începe în septembrie. Nu intenționăm să facem schimbări la nivelul conducerii unităților de învățământ, mai ales că în perioada imediat următoare va demara concursul organizat de Ministerul Educației. Doar dacă vor exista calificative slabe și se va impune o schimbare, o vom face, dar nu cred că va fi cazul. Deci noul an școlar va începe cu directorii actuali la conducere, iar absolut toate unitățile de învățământ vor avea directori numiți prin detașare în interesul învățământului”, a explicat inspectorul școlar general adjunct, Ioan Puiu.

Noul an școlar se apropie cu pași repezi iar, în timp ce părinții sunt ocupați cu achiziția rechizitelor și uniformelor școlare, directorii unităților de învățământ se pregătesc de examene. Nu doar directorii, ci și simplii profesori, pentru că la sesiunea de concurs din acest an au voie să participe toți cei care se simt capabili să ocupe o astfel de funcție. Totuși, până la finalul anului în curs, toate unitățile de învățământ preuniversitar vor fi conduse de directori ce urmează a fi numiți prin detașare în interesul învățământului, pentru că mandatele actuale expiră la finalul acestei luni. Condițiile de începere a anului școlar 2021-2022 vor fi asigurate de actualii directori, sau cel puțin aceasta este intenția conducerii Inspectoratului Şcolar Județean (IŞJ) Suceava, care va da un verdict final după ce va verifica fișele de evaluare anuală ale managerilor școlari. ”Toți directorii și directorii adjuncți aduc în această perioadă la IșJ fișele de evaluare anuală, iar, în funcție de calificativele obținute ei, vor primi detașare în interesul învățământului până la organizarea concursului, care știm că va începe în septembrie. Nu intenționăm să facem schimbări la nivelul conducerii unităților de învățământ, mai ales că în perioada imediat următoare va demara concursul organizat de Ministerul Educației. Doar dacă vor exista calificative slabe și se va impune o schimbare, o vom face, dar nu cred că va fi cazul. Deci noul an școlar va începe cu directorii actuali la conducere, iar absolut toate unitățile de învățământ vor avea directori numiți prin detașare în interesul învățământului”, a explicat inspectorul școlar general adjunct, Ioan Puiu.

Conform calendarului și Metodologiei pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021, în perioada 15-26 septembrie se vor înregistra dosarele de înscriere la proba scrisă, urmând ca între 27-29 septembrie să aibă loc evaluarea lor. În data de 30 septembrie va fi publicată lista candidaților admiși, iar pe 15 octombrie se va desfășura proba scrisă a concursului, notele fiind comunicate în aceeași zi. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate în ziua de 20 octombrie, iar între 21-27 octombrie candidații care vor promova proba scrisă își vor exprima opțiunile privind unitatea de învățământ pentru care candidează. Proba interviului se va desfășura, după un grafic stabilit, în perioada 15 noiembrie-8 decembrie, iar în data de 17 decembrie vor fi validate rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ. Noutatea principală a concursului, în această sesiune, constă în componența comisiei ce va evalua candidații la proba interviului. Cele cinci persoane din comisie sunt reprezentantul Inspectoratului școlar, reprezentantul autorității locale, doi reprezentanți aleși prin vot secret de către colectivul școlii, din rândul profesorilor titulari, și un specialist resurse umane, din cadrul unor firme private sau din mediul universitar, care va asigura profesionalizarea concursului, după cum a informat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Deciziile de numire pe post vor fi emise în zilele de 20-22 decembrie, iar aplicarea lor se va face începând cu data de 10 ianuarie 2022. Vor fi declarați ”admiși” doar candidații care reușesc să obțină minim nota 7 la proba scrisă și minim 7 puncte la proba interviului. În cazul obținerii de note egale de către candidații pentru aceeași funcție, departajarea se va face în funcție de punctajul cel mai mare la proba de interviu, unitatea de învățământ la care candidatul este titular și de gradul didactic cel mai înalt. Candidații promovați la mai multe funcții depun la Inspectoratul școlar, în scris, opțiunea pentru o singură funcție, în termen de două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale. (Oana NUȚU)