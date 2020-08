Testari putine, cazuri putine. 10 suceveni infectati cu coronavirus in ultimele 24 de ore. In tara, record de pacienti la ATI: 476

Până astăzi, 10 august, judetul Suceava a inregistrat 4.741 de infectari cu coronavirus, avand 10 cazuri noi. Alti 15 bolnavi COVID au fost retestati pozitiv in ultimele 24 de ore. In tara autoritatile raporteaza 779 de infectari in ultimele 24 de ore, insa din foarte putine testari efectuate – 6.607, fata de 22.000 – 24.000 in timpul saptamanii. In acelasi interval au fost raportate 29 de decese, inclusiv in judetul nostru. Un deces s-a inregistrat la o persoana sub 30 de ani, iar altul la o persoana cu varsta cuprinsa intre 30 si 40 de ani. 7.763 de persoane sunt internate, dintre care 476 pacienți se află la Terapie Intensivă, fiind un record de la începutul pandemiei.

Pe teritoriul României, au fost confirmate 62.547 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

30.311 pacienți au fost declarați vindecați și 6.497 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate 1. Alba 818 5 2. Arad 1280 9 3. Argeș 4102 40 4. Bacău 1842 27 5. Bihor 1331 37 6. Bistrița-Năsăud 964 1 7. Botoșani 1204 1 8. Brașov 3683 44 9. Brăila 1093 23 10. Buzău 1581 25 11. Caraș-Severin 416 0 12. Călărași 354 7 13. Cluj 1456 11 14. Constanța 1182 16 15. Covasna 535 0 16. Dâmbovița 2344 25 17. Dolj 980 21 18. Galați 2561 27 19. Giurgiu 468 8 20. Gorj 1127 22 21. Harghita 605 0 22. Hunedoara 1127 5 23. Ialomița 824 2 24. Iași 1772 12 25. Ilfov 1516 17 26. Maramureș 624 12 27. Mehedinți 893 11 28. Mureș 1091 9 29. Neamț 1535 7 30. Olt 921 9 31. Prahova 2692 60 32. Satu Mare 127 0 33. Sălaj 228 0 34. Sibiu 1087 15 35. Suceava 4741 10 36. Teleorman 414 3 37. Timiș 1636 16 38. Tulcea 329 3 39. Vaslui 886 21 40. Vâlcea 646 39 41. Vrancea 2022 47 42. Mun. București 7454 132 43. – 56 TOTAL 62547 779

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 326 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. JUDEȚ PROBE POZITIVE LA RETESTARE 1 ALBA 0 2 ARAD 11 3 ARGEŞ 10 4 BACĂU 11 5 BIHOR 19 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 3 7 BOTOŞANI 3 8 BRĂILA 13 9 BRAŞOV 3 10 BUZĂU 6 11 CĂLĂRAŞI 4 12 CARAŞ-SEVERIN 0 13 CLUJ 9 14 CONSTANŢA 17 15 COVASNA 0 16 DÂMBOVIŢA 5 17 DOLJ 0 18 GALAŢI 8 19 GIURGIU 6 20 GORJ 12 21 HARGHITA 0 22 HUNEDOARA 0 23 IALOMIŢA 1 24 IAŞI 32 25 MARAMUREŞ 0 26 MEHEDINŢI 10 27 MUREŞ 5 28 NEAMŢ 1 29 OLT 37 30 PRAHOVA 3 31 SĂLAJ 0 32 SATU MARE 0 33 SIBIU 13 34 SUCEAVA 13 35 TELEORMAN 3 36 TIMIŞ 4 37 TULCEA 1 38 VÂLCEA 3 39 VASLUI 3 40 VRANCEA 18 41 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 35 42 ILFOV 4 TOTAL 326

Până astăzi, 2729 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 09.08.2020 (10:00) – 10.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 29 de decese (18 bărbați și 11 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea, Vaslui și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 1 la categoria 30-39 de ani, 1 deces la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 9 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 6 decese la categoria de peste 80 de ani.

28 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate până în prezent comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.763 Dintre acestea, 476 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.385.334 de teste. Dintre acestea 6.607 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.738 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 1.869 la cerere.

Pe teritoriul României, 7.229 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.373 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 20.898 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 156 de persoane.