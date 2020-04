Tătaru: Noul management reorganizează SJU. În acest moment nu ştie nicio secţie câţi sunt bolnavi, câţi sunt în izolare la domiciliu sau câţi sunt prezenţi. Medici din Iaşi, din judeţ şi rezidenţi chemaţi în sprijin

“În săptămâna care începe va urma o aşezare a tuturor persoanelor care lucrează în Spitalul Judeţean Suceava, pentru a vedea în ce stadiu se află. În acest moment nu ştie nicio secţie câţi sunt bolnavi, câţi sunt în izolare la domiciliu sau câţi sunt prezenţi. Este o frică, este o fobie, dar trebuie să ştim cu cine lucrăm”, a spus, ieri, la Suceava ministrul Sănătăţii. El a subliniat că evoluţia pandemiei are încă un trend crescător şi a reamintit că şi populaţia are rolul ei în prevenirea şi limitarea efectelor negative ale acestei crize. “Astăzi când am venit am văzut foarte multe persoane, foarte multe persoane la stradă”, a declarat Nelu Tătaru

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat joi, la Suceava, că noua echipă managerială a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) va reorganiza activitatea cu sprijinul şefului Clinicii de Anestezie Terapie Intensivă din Iaşi, prof. univ. dr. Ioana Grigoraş, al unui epidemiolog de la DSP Neamţ, al medicilor din Iaşi şi din judeţul Suceava, dar şi al unor rezidenţi în ultimul an.

”De azi avem un nou management, medical şi militari, cu specialişti de la spitalele militare. Aici va rămâne şi secretarul de stat Oprea, Ministerul Sănătăţii, general în rezervă, medic chirurg la bază. Va rămâne cât este nevoie pentru a reface managementul Spitalului Judeţean Suceava, pentru a reface şi cu cadre în acele secţii. În săptămâna care începe va urma o aşezare a tuturor persoanelor care lucrează în Spitalul Judeţean Suceava, pentru a vedea în ce stadiu se află. În acest moment nu ştie nicio secţie câţi sunt bolnavi, câţi sunt în izolare la domiciliu sau câţi sunt prezenţi. Este o frică, este o fobie, dar trebuie să ştim cu cine lucrăm. Va veni într-o primă perioadă personal de la Iaşi. Pentru 4-5 zile va veni şefa Clinicii ATI, doamna doctor Grigoraş, care va pune bazele reînceperii activităţii ATI în Spitalul Judeţean, va veni un nou medic epidemiolog de la DSP Neamţ şi încep să apară rezidenţi de ultimul an, precum şi medici primari de diferite specialităţi în judeţul Suceava”, a spus Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a precizat că în perioada următoare noul management al spitalului va evalua starea de sănătate a medicilor suceveni, care vor fi rechemaţi la muncă în momentul în care starea de sănătate le va permite.

El a subliniat că evoluţia pandemiei are încă un trend crescător şi a reamintit că şi populaţia are rolul ei în prevenirea şi limitarea efectelor negative ale acestei crize.

”Încerc să suplinim acum, până ce medicii din judeţul Suceava vor reveni la locurile de muncă, sper eu sănătoşi. În perioada următoare, managementul spitalului va chema, programa aceşti medici, pentru a nu mai face acele greşeli care s-au făcut, în timp, şi le va evalua starea de sănătate şi a locului de muncă. Sperăm să se întoarcă la locurile de muncă valizi, pentru că ne trebuie. Încă nu s-a terminat o perioadă de urcuş a acestei pandemii la nivelul Sucevei, şi al României, va veni o perioadă de stabilizare, apoi va veni acea parte în cădere a acestei pandemii. Rămâne ca peste tot ce înseamnă urcuş să-l facem lent. Sunteţi cel mai mare focar aici, în Suceava. Trebuie avut grijă, că nu contează doar partea medicală, ci şi partea umană din municipiul Suceava (…) Astăzi când am venit am văzut foarte multe persoane, foarte multe persoane la stradă”, a spus Tătaru. (Agerpres)