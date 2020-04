Tătaru: Managementul, autoritatea locală şi cadrele medicale au contribuit la situaţia de la Suceava

Managementul, autorităţile locale şi cadrele medicale au contribuit la situaţia în care se află acum Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Suceava, a declarat, joi, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, care şi-a exprimat speranţa că au fost trase învăţămintele pentru ca o astfel de situaţie să nu se mai repete şi această unitate ”să redevină un spital etalon”, relateaza Agerpres.

”Cred că a învăţat toată lumea. Din ce le-am spus şi echipei manageriale noi, nu trebuie să uităm ce a însemnat Suceava. Gândiţi-vă că aproape 3.000 din cele 12.000 de cazuri sunt de la Suceava, că 124 de cazuri din cele aproape 690 de decese sunt de la Suceava. Gândiţi-vă că acel acel cumul de factori pe care l-am găsit de la început, management, autoritate locală, populaţie civilă, partea medicală sunt cei care au contribuit la momentul în care ne aflăm. Sper că am învăţat ceva şi sper că nu mai repetăm. Suceava era şi va trebui să redevină un spital etalon. Era unul dintre cele mai mari ambulatorii de specialitate, sunt specialişti printre cei mai buni. Eu sper, dincolo de tot ce ne caracterizează pe noi ca şi personal medical, de perioadele bune sau rele prin care am trecut, să fi învăţat ceva şi Suceava să revină acolo unde era”, a spus Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a fost prezent la SJU Suceava la predarea managementului militar al unităţii medicale către noua conducere civilă.

Din data de 2 aprilie, SJU Suceava a fost condus de o echipă de medici militari, sub coordonarea secretarului de stat din Ministerul Sănătăţii, generalul în rezervă Ionel Oprea.

Pe 27 aprilie, Consiliul Medical al SJU Suceava a votat noua structură de conducere a unităţii medicale, dr. Anatolii Buzdugan fiind ales în funcţia de manager, iar medicul Valeriu Gavrilovici în funcţia de director medical. (Agerpres)