Sunteți de acord că „nu au fost probleme deosebite” în municipiul Suceava în aceste zile?

Pe străzile din municipiul Suceava se circulă greu și foarte greu de câteva zile încoace (cel puțin de marți, 4 aprilie) din cauza căderilor de zăpadă iar Primăria Suceava ne informează abia joi după amiază că din cauza condițiilor meteorologice „se circulă în condiții de iarnă”. Bun și așa … la urma urmei dacă a fost prelungită avertizarea meteo de Cod Portocaliu până joi la ora 22:00 încă nu își face nimeni iluzii că în municipiul Suceava se va putea circula bine de vineri. Nu de alta, dar unii mai critici – poate chiar răutăcioși, ar spune alții – sunt de părere că nici când era vreme bună nu se circula mereu bine în oraș.

Revenind la situația preocupantă – ba chiar stresantă și enervantă – a ultimelor zile înzăpezite, Primăria Suceava susține – potrivit unui comunicat trimis de viceprimarul Lucian Harșovschi – că „ținând cont că suntem sub avertizare de cod roșu de viscol și ninsori abundente, am acționat încă din cursul zilei de marți (04.04.2023) cu 12 utilaje mari pentru străzi”. Nu e rău, dar nu putem să nu remarcăm că, totuși, marți a fost Cod Galben și se vehicula apoi ceva despre un Cod Portocaliu pentru miercuri, Codul Roșu pentru județul Suceava fiind doar în noaptea de joi, începând cu ora 03:00 iar dimineață revenindu-se la avertizarea meteo de Cod Portocaliu care a fost prelungită până la ora 22:00.

Dar începând de miercuri, continuă a se preciza în comunicatul trimis de Lucian Harșovschi, „au fost scoase 4 utilaje mici pentru trotuare și străzi înguste”. În acest caz, fie au fost puține utilaje, fie au fost, poate, chiar foarte puține utilaje. Pentru că altminteri nu ne explicăm de ce s-a circulat atât de greu, uneori chiar pe străzile principale iar mărturie stau mii de oameni indignați.

Iar dacă miercuri acestea nu au făcut față, ne întrebăm atunci cum au putut face față joi, de la ora 04:00 (când era deja Cod Roșu pe zona de deal și de șes a județului Suceava), iar viceprimarul ne informează că pe lângă cele 12 utilaje mari, au fost scoase și 3 utilaje mici pentru trotuare, precum și 4 utilaje mici pentru străzi înguste. În orice caz, dimineața se circula groaznic de greu mai ales pe străzile înguste – cu toate că nu erau de invidiat pe la orele 07:30 – 08:30 nici alte străzi mari precum Universității și George Enescu – iar joi abia la orele amiezii doar pe străzile principale se circula „în regulă”, carosabilul fiind într-adevăr „la negru”. Străzile mici precum Meseriașilor sau chiar unele de dimensiuni medii precum Curtea Domnească sau Eroilor și Amurgului păreau uitate iar despre trotuare aproape că nu are sens să ne facem iluzii.

În comunicatul trimis joi în jurul orei 16:00, însoțit de numeroase poze, se preciza că „se acționează și cu 3 echipe pentru deszăpezirea manuală a trotuarelor și a trecerilor de pietoni”. Din nou, departe de a fi suficient. și parcă ghicind un astfel de reproș, viceprimarul adaugă: „E iarnă, oricât ar deszăpezi străzile administrația, condițiile din trafic nu sunt aceleași cu cele din vară, trebuie mai multă atenție și mai multă răbdare din partea participanților la trafic, dar și înțelegere că ne vom ocupa de deszăpezirea tuturor căilor de acces”. Atenția și răbdarea sunt mereu necesare pentru participanții în trafic iar cât despre înțelegere „că ne vom ocupa de deszăpezirea tuturor căilor de acces” nu putem spune că nu avem, ci doar că era bine să fie până acum. Desigur, prima dată se acționează pe arterele principale ale municipiului și ulterior pe străzile adiacente acestora – se precizează în comunicatul viceprimarului în care se mai adaugă și că „toate sesizările sunt preluate de către dispeceratul de permanență la unul din numerele de telefon 0731.996.856 (operator Diasil) sau la 0230.212.696 (Primăria Municipiului Suceava), se centralizează și se dirijează utilajele de deszăpezire aflate pe teren” – dar problema nu este neapărat de ordinea în care se acționează, ci de lentoare sau de lipsa unui număr adecvat de personal și de utilaje. Cât despre faptul că „în paralel se curăță trotuarele și carosabilul, precum și stațiile de transport în comun”, credem că trotuarele nu au avut „prioritate”. Oficial, „s-a intervenit constant, dar vremii/condițiilor meteorologice nu ne putem împotrivi” și important este că „în final am reușit să facem față zăpezii” și „nu am întâmpinat probleme deosebite”. Cu primul aspect am putea fi de acord că e greu sau chiar imposibil uneori să te împotrivești vremii, dar întrebarea este dacă te-ai pregătit din timp sau nu pentru o astfel de vreme.

Răspunsul pe care îl dau cei mai mulți cetățeni este destul de evident și nu insistăm. Cât privește faptul că „în final am reușit să facem față zăpezii” ne dorim să fie așa, cu toate că joi la amiază – când a fost trimis comunicatul – încă nu eram la final. Poate vineri sau mai sigur spre sâmbătă ori duminică. În ce privește faptul că „nu am întâmpinat probleme deosebite”, este iarăși de discutat. Elegant, propunem celor de la Primărie care fac aceste communicate să pună o întrebare în acest sens și celor care nu au deschis școlile sau grădinițele, părinților care nu și-au putut duce copiii la școală sau grădiniță ori celor care nu au putut ajunge la timp la serviciu. și nu este vorba de o banală întârziere de cinci sau zece minute. și poate când vor afla răspunsuri de la aceste persoane nu vor mai spune că „nu au fost probleme deosebite”. (Dan PRICOPE)