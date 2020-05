Dramă pentru o familie de suceveni din Anglia. Un bărbat de 39 de ani din Burla a murit la Londra, iar soția și cei doi copii nu pot veni la înmormântare

Se pare că acesta a făcut infarct, dar rezultatele necropsiei vor fi cunoscute abia săptămâna viitoare. Ghiță Juravle muncea de patru ani în Londra, în construcții. Au rămas în urmă, la Londra, soția și doi băieți, unul în vârstă de doar un an. Familia vrea să îl înmormânteze acasă, în satul natal, dar soția și copiii nu știu cum ar putea ajunge din Anglia pentru îngropăciune, pentru că ar trebui să stea în carantină la întoarcerea în țară. Primarul comunei Burla încearcă să obțină o derogare de la Prefectura Suceava pentru ca soția să poată să-și conducă soțul pe ultimul drum

Un bărbat în vârstă de doar 39 de ani din comuna Burla a murit în Londra, la sfârșitul săptămânii trecute, iar soția nu va putea să-l conducă pe ultimul drum. Se pare că bărbatului i s-a făcut rău în casă și până la sosirea echipajului de Ambulanță, acesta a decedat, cadrele medicale sosite la fața locului nemaiputând decât să constate decesul. În cursul zilei de astăzi urmează să aibă loc autopsia, iar la începutul săptămânii viitoare se vor cunoaște rezultatele și implicit cauzele decesului.

Durerea este cu atât mai mare pentru cei dragi cu cât nu vor putea să-l conducă pe ultimul drum. ”Nu știu cum vom proceda. E clar că îl vom duce în țară să-l înmormântăm, dar din cauza situației actuale eu și copiii nu putem merge. Nu sunt zboruri și chiar dacă am pleca cu o mașină, ne bagă în carantină. Nu pot să cred ce mi se întâmplă. Am venit acum patru ani în Anglia și în sfârșit ne mergea bine. Soțul muncea în construcții. Nu a fost niciodată bolnav. Nu urma niciun tratament. Familia vrea să mă întorc în țară, dar nu știu cum voi face. Băiatul cel mare e în clasa a VI-a. E greu să-l iau acum și să-l duc în România”, a povestit frântă de durere Lenuța Juravle.

Comunitatea de suceveni din Londra s-a mobilizat exemplar și a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta familia bărbatului mort la doar 39 de ani. ”Sunt mulți băieți din sat care au început să strângă bani. Şi eu am dat. E durere mare. Am discutat la Prefectură, la DSP, poate obținem o derogare, să poată soția împreună cu cei doi copii să vină în țară, la înmormântare. Dar nimeni nu știe cum va fi după data de 15 mai. Sperăm să poată să-l țină la morgă până vom vedea cum stau aici lucrurile. Băiatul cel mare a leșinat când și-a văzut tatăl mort în casă. Nu l-au luat imediat, a mai stat trupul lui acolo câteva ore bune, până au venit să-l ridice, iar copilul e traumatizat. Măcar să poată să meargă la înmormântare”, a explicat Viorel Pintiliuc, primarul comunei Burla.

Trupul neînsuflețit al lui Ghiță Juravle ar trebui ridicat de la morga spitalului din Londra la începutul săptămânii viitoare, în caz contrar familia având de achitat taxe suplimentare pentru fiecare zi de întârziere. (Cristina RUŞTI)