Procurorul general Gabriela Scutea: Dosarul de la Suceava e foarte mare. Va fi coordonat de ”o minte limpede din afara orașului”

Procurorul General al României, Gabriela Scutea a afirmat intr-un interviu acordat ziare.com ca, in ceea ce priveste dosarul deschis la Suceava, acesta va ramane la Parchetul de pe langa Tribunal si ca avanseaza, administrandu-se probe, s-a ”conturat cercul” si ca Parchetul General va ajuta colegii de la Suceava cu aspecte de coordonare.

De asemenea, Gabriela Scutea a aratat ca parchetele au deschis 271 de dosare care vizeaza 350 de persoane cu privire la infractiuni legate de criza Covid, pana joi la ora 17, iar numarul e in crestere. ”Vrem sa facem rapid urmarirea penala, saptamana viitoare vom avea o prima evaluare despre ce s-a facut, cat s-a facut si termenele pe care si le asuma colegii nostri”, a spus procurorul general Gabriela Scutea in interviul acordat Ziare.com

– V-ati gandit sa preluati la PICCJ dosarul Suceava?

– M-au intrebat si colegii de la Suceava acest lucru inainte de inchiderea orasului. Raspunsul a fost “nu”.

– De ce?

– Dosarul e foarte mare si daca il preluam de acum nu sunt decat resurse pe care le expunem si apoi nu le mai putem folosi pentru nimic. Dosarul avanseaza potrivit unui plan pe care l-am discutat cu colegii, se lucreaza in el. Faptul ca orasul a fost inchis nu inseamna ca si dosarul s-a oprit. Am luat masuri pentru conservarea de probe, administram cate probe putem in conditiile date si se contureaza cercul. Inteleg ca persoana care a fost director medical este la randul ei infectata, nu putem sa ne ducem peste ea, avand in vedere prevederile legale privind echitabilitatea procedurii.

Pana nu este in deplinatatea capacitatilor si pana ajungem sa nu expunem pe nimeni unui risc de infectare nu o putem chema pentru audieri.

Noi o sa-i ajutam pe colegii de la Suceava cu aspecte de coordonare. Sa fie cineva, o minte limpede din afara orasului Suceava, care sa se uite la ce mai intervine in dosar si, in conditiile pe care legea ni le permite, adica de a da indrumari scrise, sa facilitam anumite lucruri.

De exemplu, activitati care trebuie facute de IGPR prin Institutul de Criminalistica. Inca nu pot anticipa tot pentru ca situatia e fara precedent.

– In forma veche a legii, la care v-ati referit, valabila pana acum cateva zile, pedeapsa pentru infractiunea de zadarnicire sau de fals e foarte mica.

– Da, insa exista si circumstante agravante. Dar nimeni nu avea cum sa anticipeze ca va veni aceasta epidemie. Este adevarat ca daca legea nu e in vigoare la momentul comiterii faptei nu o poti aplica. Dar dupa 19 martie avem variantele agravate ale infractiunilor, avem circumstanta agravanta general si alte circumstante agravante pe care le putem folosi.

– Managementul din sanatate care ne-a dus la criza actuala in spitale ar putea fi o directie prioritara pentru procurori

– Managementul sanitar a fost constant in atentia procurorilor. Si rapoartele MCV arata acest lucru, iar rapoartele DNA au avut ani de zile un capitol tematic distinct. Exista un sistem de verificare adecvat in achizitii. Problemele de aplicare pot sa apara daca cineva isi scoate ochelarii de pe ochi si nu mai “vede” bine. Managementul medical poate fi analizat sub aspectul integritatii, dar si al existentei stocurilor de materiale medicale, al existentei si respectarii procedurilor si sa recunosti la un moment dat ca nu ai material. La Tribunalul Brasov, spre exemplu, exista un dosar in care a fost trimisa in judecata o persona juridica din domeniul sanitar.

– Exista si o componenta de abuz asupra personalului, cum a fost la Suceava.

– Cazul de la Suceava are deja componenta de abuz in serviciu”.

Parchetul Tribunalului Suceava a anunțat pe 31 martie 2020 extinderea anchetei penale pentru abuz în serviciu și fals intelectual, după raportarea unui număr foarte mare de decese la Spitalul Județean la câteva zile de la moartea pacienților. Procurorii spun că aceste decese au legătură cu “activitatea ilicită” a funcționarilor din Spitalul Judeţean şi din Direcţia de Sănătate Publică Suceava, care au încălcat mai multe reglementări legale privind izolarea, testarea, carantina şi internarea. Procurorii afirmă că pacienți infectați cu COVID nu au fost internați în Secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean Suceava.

Procurorii vorbesc despre nereguli grave ale reprezentanților spitalului și ai Direcției de Sănătate Publică.

”La data de 25.03.2020, dosarul a fost declinat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, întrucât s-a constatat că în cazul infracţiunilor săvârşite cu intenţie depăşită care au avut ca urmare moartea unei persoane, inclusiv în cazul celor prevăzute de art.352 alin.1, 2 şi 5 Cod penal, competenţa de soluţionare revine procurorilor din cadrul acestui parchet. În prezent cauza este instrumentată de o echipă de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava împreună cu poliţişti din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Ulterior înregistrării cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, faptele sesizate au fost încadrate într-o formă agravată a infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art.352 alin.1, 2 şi 5 Cod penal. De asemenea, cercetările au fost extinse întrucât în cursul acestora a rezultat faptul că la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou” Suceava au fost înregistrate decese ale unor pacienţi care au fost confirmaţi pozitiv în urma testării pentru Covid-19, decese care au avut loc atât anterior datei de 23 martie 2020, cât şi ulterior acesteia.

La acest moment există indicii că aceste decese sunt în legătură cu activitatea ilicită desfăşurată de funcţionarii publici din sistemul medical (personal din cadrul spitalului, precum şi din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Suceava), aceste persoane nerespectând măsurile dispuse de autorităţi în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei noului coronavirus, în perioada ianuarie-martie 2020. În instrumentarea cauzei, având în vedere informaţiile vehiculate în spaţiul public, la data de 27.03.2020, urmărirea penală a fost extinsă cu privire la fapte sub aspectul infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual.

Concret, sunt avute în vedere împrejurările în care s-a realizat testarea pentru infecţia cu COVID-19, respectiv au fost testate unele persoane, cu încălcarea reglementărilor legale, în condiţiile existenţei unui număr limitat de teste, iar probele recoltate unor angajați ai Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava nu au fost înaintate către laboratoare specializate, în vederea analizării, ceea ce a determinat prelungirea perioadei de izolare a cadrelor medicale, zădărnicind în acest fel activitățile de prevenire și combatere a infecției virale cu noul coronavirus.

În această perioadă (februarie – martie 2020), funcţionari publici din cadrul instituţiilor publice din judeţul Suceava, cu atribuţii în sistemul sanitar (Spitalul Judeţean Suceava şi Direcţia de Sănătate Publică Suceava), în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au încălcat reglementările legale privind izolarea, carantinarea şi internarea în unităţi medicale a persoanelor suspecte sau confirmate cu infecţia COVID-19, în sensul că persoane confirmate pozitiv nu au fost internate în fapt în Secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean Suceava”, au transmis procurii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava.