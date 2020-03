Spitalul Judetean va primi un tratament experimental pentru coronavirus cu un medicament anti-HIV, aflat in programul de testare al OMS

Un tratament experimental împotriva coronavirusului, care a fost folosit și în China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, va fi utilizat în cazul pacienților din Suceava si din alte noua spitale din Romania. Compania producătoare a anunțat că donează Ministerului Sănătății de la București medicamentul anti-HIV pentru 8.000 de pacienți cu COVID-19.

Conform G4Media, compania AbbVie produce medicamentul Aluvia/Kaletra, un tratament anti-HIV, o combinație între lopinavir și ritonavir, care a fost identificat de autoritățile chineze ca potențial tratament pentru COVID-19.

În plus, Organizația Mondială a Sănătății a lansat săptămâna trecută un program masiv de testare a patru posibile tratamente pentru coronavirus. Două dintre acestea conțin Ritonavir/lopinavir și Ritonavir/lopinavir + interferon beta.

Potrivit unui comunicat de marți al Ministerului Sănătății, medicamentul a fost deja folosit împotriva coronavirusului la Institutul „Matei Balș”. Totuși, managerul general al filialei din România a companiei americane AbbVie, care produce medicamentul, a precizat că, „cu toate că s-au constatat potențiale acțiuni antivirale în cazul MERS/SARS, sunt necesare date clinice suplimentare care să ateste eficacitatea produsului în tratamentul COVID-19”.

“Peste 8.000 de pacienți vor beneficia de tratament pentru COVID 19, după ce compania biofarmaceutică AbbVie România, prin bunăvoința domnului Jorge Ruiz Benecke, General Manager și-a anunțat intenția de a dona Ministerului Sănătății un număr de aproximativ 4.000 cutii dintr-un medicament antiviral folosit în tratamentul pacienților infectați cu noul coronavirus.

Donația se va realiza prin compania Ministerului Sănătății, Unifarm SA, iar medicamentele vor fi distribuite în cele 10 spitale desemnate în prima linie de tratare a pacienților, conform Planului Alb realizat de către Ministerul Sănătății.

Acestea sunt: Institutul Național de Boli Infecțioase – Matei Balș, Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș București, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, Spitalul Clinic Județean de Boli Infecțioase Tg. Mureș, Spitalul Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Timișoara”, anunuta Ministerul Sanatatii.

Un studiu al cercetătorilor chinezi, publicat în 18 martie de The New England Journal of Medicine si citat de G4Media, concluzionează că tratamentul cu lopinavir-ritonavir nu a accelerat în mod semnificativ îmbunătățirea situației clinice a pacienților și nici nu a redus mortalitatea. Ei apreciază că studiile trebuie continuate și că, dacă se combină lopinavir-ritonavir cu alți agenți antivirali, așa cum s-a procedat în cazul SARS și este studiat în MERS-CoV, ar putea fi îmbunătățite rezultatele clinice.

Studiul a fost realizat pe 199 de pacienți tratați în China cu Aluvia/Kaletra, începând cu 18 ianuarie, la scurt timp după ce a fost identificat coronavirusul. (O.S.)