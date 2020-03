10% dintre bolnavii COVID din tara sunt la Suceava. Spitalul Judetean: Din cei 317 pacienti internati, 149 sunt confirmati cu coronavirus

Spitalul Judetean Suceava a transmis sambata, 28 martie, situatia pacientilor si bolnavilor cu coronavirus din aceasta unitate spitaliceasca.

Astefel, in SJU sunt in total 317 pacienti internati, din care confirmați cu COVID-19 sunt 149, si 168 cu alte afectiuni.

Conform conducerii Spitalului, au fost intreprinse demersuri la forurile superioare pentru păstrarea statutului de spital NonCovid, în scopul asigurării actului medical totalitatea pacienților, date fiind următoarele considerente principale:

Este cea mai mare unitate spitalicească din județ, cu peste 60.000 internări / an;

Este singura unitate spitalicească care tratează infarctul miocardic din județ;

Este singura unitate spitalicească care tratează AVC, din județ, cu compartiment specializat ATI;

Este singura maternitate de grad III care deservește județele Suceava și Botoșani, cu aproximativ 10 – 12 nașteri pe zi;

Este singurul spital care poate trata politrauma. Aceasta trebuie avută în vedere știut fiind faptul că Suceava este județul cu cele mai multe accidente rutiere și cea mai lungă rețea rutieră din țară;

Are cea mai modernă secție UPU din Regiune și în primele 3 din țară, încadrată ca nivel IIA, la acreditarea / reacreditarea spitalului ANMCS, cu peste 100.000 prezentări / an;

Este singurul centru medical din județ cu echipament și personal specializat pentru radiologie intervențională;

Este Centru de excelență pentru ,,piciorul diabetic,, , cu numeroase sesiuni științifice internaționale;

Este unica secție de neurochirurgie din județ;

Este unicul spital din județ cu secții de Oncologie, Urologie, Gastroenterologie, Chirurgie pediatrică și Îngrijiri paleative;

Beneficiază de cel mai mare Ambulatoriu integrat din România.

S-a asigurat continuitatea serviciilor medicale, prin cumul de atribuții, în condițiile lipsei de personal;

S-au făcut demersuri pentru acoperirea postului de medic epidemiolog, strict necesar funcționării spitalului;

Se fac demersuri pentru repunerea în funcțiune a aparatelor de ventilație defecte.