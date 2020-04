Spitalul Judetean, executat silit in urma unor fraude cu fonduri UE la licitatiile pentru modernizarea Ambulatoriului. Conducerea militara cere in instanta suspendarea executarii

Directia Antifrauda din cadrul Programului Operational Regional, care activeaza sub coordonarea Ministerului Lucrarilor Publice, a somat Spitalul Judetean Suceava, prin “Note de constatare” emise in februarie si martie 2020, sa returneze fonduri europene de 628.501,85 lei, debit calculat in urma neregulilor constatate in cadrul proiectelor UE de care a beneficiat SJU. Prin Programul Operational Regional, Spitalul Județean a beneficiat de o finantare de 10 milioane euro pentru “Modernizare, dezvoltare si echipare ambulatoriu de specialitate’’. Inspectorii au constatat ca in caietele de sarcini intocmite pentru selectarea firmelor de constructii si a furnizorilor de aparatura medicala au fost introduce conditii restrictive care favorizau anumite companii. Col.dr. Ionut Daniel Derioiu, managerul interimar al Spitalului Judetean Suceava, a depus pe 12 aprilie la Tribunalul Suceava o cerere de suspendare a executarii silite.

Medicii militari care conduc acum Spitalul Județean Suceava s-au trezit recent ca impotriva unitatii medicale au fost demarate procedurile de executare silita pentru recuperarea sumei de 628.501,85 lei reprezentand “corectii financiare’’ pentru neregulile constatate in cadrul proiectelor cu finantare europeana de care a beneficiat spitalul. Conform site-ului dezvaluirea.ro, aceste nereguli au fost constatate in urma unui control efectuat cu putin inainte de izbucnirea epidemiei Covid19 de Directia Antifrauda din cadrul Programului Operational Regional, entitate care activeaza sub coordonarea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.

Pentru ca inspectorii care au fost in control au constatat trucarea unor licitatii si favorizarea unor firme in vederea castigarii procedurilor de selectie pentru efectuarea lucrarilor de constructii si furnizarea aparaturii medicale, Directia Antifrauda a penalizat spitalul si a dispus sa dea inapoi fonduri europene de 628.501,85 lei.

Astfel, conform unor documente prezentate de site-ul Dezvaluirea.ro, dupa efectuarea controlului respectiv au fost intocmite nu mai putin de 8 procese verbale cu nereguli, documente care la final contin si penalitatile financiare care se aplica pentru fiecare ilegalitate in parte. Este vorba depre nota de constatare a neregulilor si stabilire a corectiilor financiare nr.31859/24.02.2020 prin care s-a stabilit un de debit 138.397 lei, nota de constatare nr.31750/24.02.2020 pentru un debit de 27.300, 87 lei, nota de constatare 33.694/26.02.2020 pentru suma de 237.762 lei, nota de constatare nr.33657/26.02.2020 pentru un debit de 13.304, 20 lei, nota de constatare nr.36524/20.03.2020 pentru 31.490,95 lei, nota nr.36.154/20.03.2020 pentru 12.963,92 lei, nota nr.32.590 din 25.02.2020 pentru suma de 163.802, 91 lei si in final nota de constatare nr.33.616 din 26.02.2020 pentru debitul in valoare de 3.480 lei. In total, aceste sanctiuni insumeaza 628.501,85 lei.

Prin Programul Operational Regional, Spitalul Județean de Urgenta ”Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava a beneficiat de o finantare de 4.602.947,81 lei (10 milioane euro) pentru “Modernizare, dezvoltare si echipare ambulatoriu de specialitate’’ . Prin acest proiect s-a urmarit construirea unui ambulatoriu modern şi dotarea acestuia cu aparatura medicala de inalta tehnologie. Or, inspectorii europeni au constatat ca, in caietele de sarcini intocmite pentru selectarea firmelor de constructii si a furnizorilor de aparatura medicala, au fost introduce niste conditii restrictive care favorizau anumite companii.

Pentru ca o executare silita pentru o suma atat de mare este singurul lucru care-i mai lipsea spitalului in aceasta perioada, col.dr.Ionut Daniel Derioiu a depus pe 12 aprilie la Tribunalul Suceava o cerere de suspendare a procedurilor de recuperare a banilor europeni, cu alte cuvinte de suspendare a executarii silite. Cererea sa a fost inregistrata in dosarul cu nr. 1176/86/2020 si are ca prim termen de judecata data de 14 mai.

”Din aceasta perspectiva se poate observa ca executarea sumei ne-ar putea pune in dificultate de a nu mai putea plati obligatii curente, fapt ce ar putea conduce la perturbarea activitatii curente’’, se arata in cererea depusa de colonelul dr.Ionut Daniel Derioiu.