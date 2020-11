Şpăgari cu mâinile pline de sânge. Legătura dintre „fabrica de permise” de la Suceava şi numărul mare de morţi pe şoselele din judeţ

Judetul Suceava se afla in ultimii sase ani pe prima pozitie in ceea ce priveste topul accidentelor grave si a mortilor din cauza accidentelor, comparativ cu celelalte judete ale tarii, asta desi are un parc auto mult mai restrans.

Zilele acestea, ancheta mamut a Directiei Nationale Anticoruptie a scos la iveala o adevarata „fabrica de permise” culminand cu arestarea sefului Serviciului de Permise si Examinari si a altor agenti ai aceluiasi serviciu, plus mai multi instructori auto, suspectati ca ar face parte din acelasi grup infractional, se arata intr-o analiza realizata de Ziare.com.

Aproape doua milioane de euro au reusit sa gaseasca anchetatorii la membrii acestei grupari, despre care stiu ca functiona de cel putin doi ani. Expertii in siguranta in trafic, dar si voci din Politie sustin ca, asemenea cazului similar de la Arges, putem face o legatura directa intre numarul mare al victimelor accidentelor rutiere si coruptia din sistem.

Judetul Suceava, lider la accidente grave pe tara

La inceputul lunii trecute doi barbati din Suceava si-au pierdut viata dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren si tarata aproape 200 de metri. Cu o luna inainte, un alt barbat si-a pierdut viata si alti trei au fost raniti grav, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant. In luna august a acestui an, un consilier local si fiica sa de 10 ani au murit pe loc, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit frontal de o alta masina care a intrat pe contrasens, depasind linia continua. In fapt, doar in luna noiembrie a acestui an, in judetul Suceava au fost 20 de accidente grave, soldate cu noua morti si 12 raniti grav. In fapt, acest bilant reprezinta o ameliorare a statisticii de anul trecut, cand in aceeasi perioada au fost 11 decese.

Acestea sunt insa doar cateva dintre exemplele ce scot la lumina faptul ca judetul Suceava, cel putin in ultimii sase ani, ocupa prima pozitie in tara la numarul accidentelor rutiere grave. Ultima statistica oficiala a IPJ Suceava arata ca anul trecut in judet s-au produs 278 de accidente grave soldate cu 83 de decese. Dintre acestea, majoritatea s-au produs din cauza vitezei excesive (54), traversarea neregulamentara a pietonilor (38), dar si din cauza depasirilor neregulamentare (14) sau a consumului de bauturi alcoolice (14).

In fapt, statistica pe anul 2019 arata o scadere (cu sapte) a numarului de accidente grave, dar si a numarului de decese (mai putin cu unu) fata de anul 2018. Si in acel an, judetul Suceava s-a aflat pe prima pozitie in acest clasament. In acel an, Suceava a depasit judete cu o populatie si un parc auto mult mai dezvoltat, Timisul avand 80 de morti, Constanta si Municipiul Bucuresti cate 74 de decese sau Brasovul cu 64.

In ceea ce priveste cauzele pentru numarul mare de decese, raportul IPJ Suceava mentioneaza, pe langa infrastructura precara si lipsa educatiei rutiere corespunzatoare, faptul ca „parcul auto care a crescut la nivelul judetului Suceava fata de 01.01.2019 cu 20.148 de vehicule inmatriculate (totalizand 258.374) si trendul ascendent al posesorilor de permis de conducere care a crescut cu 9.294 de persoane (251.214 de persoane din judet fiind posesoare de permis de conducere auto). Altfel spus, exact zona asupra careia se concentreaza ancheta DNA, coruptia in randul autoritatilor care, in schimbul spagii au permis inmatricularea tuturor rablelor si acordarea permiselor de circulatie unor persoane care nu indeplinesc cerinta minima de trecere a examenului de condus.

„Fac o legatura cu locul fruntas al Judetului Suceava in ceea ce priveste numarul persoanelor decedate in accidentele rutiere. Stiu ca in 2019 a fost pe primul loc la numarul de decese in accidente rutiere si in ceilalti ani a fost pe locuri fruntase, pe podium, acolo, in conditiile in care mii de persoane obtineau permisul fraudulos”, a spus Bogdan Banica – presedinte executiv al Sindicatului National al Politistilor din Romania SNPR DECUS.



Coruptia care ucide in mod direct

In urma perchezitiilor desfasurate de catre DNA joi, anchetatorii au reusit sa gaseasca la locuintele suspectilor in acest dosar aproape doua milioane de euro, bani cash ascunsi prin zidurile locuintelor sau tinuti in galeti sau ligheane. Asta pe langa alte obiecte de lux, precum ceasuri de mii de euro, pe care procurorii i-au gasit la aceiasi suspecti. Anchetatorii sustin ca spaga pentru obtinerea unui permis auto, fie ca vorbim de proba practica sau de cea teoretica, incepea de la 1.000 de euro si ajungea pana la 5.000 de euro. Un simplu calcul conservator in acest moment, presupunand ca anchetatorii au gasit toti banii primiti de politisti si ca toti cei care au dat spaga au platit cate 5.000 de euro, ne arata o imagine unde cel putin 1.000 de persoane si-ar fi obtinut permisele in mod ilegal.

Fostul mare campion de raliuri si expert in sofatul preventiv, Titi Aur, este de parere ca avem in mod evident o legatura cauzala directa intre coruptia din MAI si numarul urias al deceselor in urma accidentelor rutiere.

„Faptul ca in Romania, tara care de ani buni se afla pe primul loc in UE la numarul de decese cauzate de accidentele rutiere, in Ministerul de Interne se intampla acest lucru, de atat de mult timp, este imposibil sa nu se fi stiut, sa nu se fi simtit. Dupa cum am vazut din relatarile din presa, coruptia de la Serviciul de Permise Suceava era un lucru arhicunoscut. Cum putem interpreta acest lucru altfel decat crima cu premeditare. Eu unul asa as incadra-o. Pentru ca daca ii dam unei persoane o diploma de contabil in mod ilicit cel mult o sa se piarda niste bani, o sa se plateasca niste penalitati. Aici insa este problema de vieti omenesti. E vorba de chinurile si nenorocirile ce decurg dintr-un accident grav. Practic vorbim de niste oameni care intentionat au lasat la o parte siguranta altor persoane si nu s-au gandit decat cum sa faca niste bani. Cred ca poate fi o legatura de cauzalitate intre numarul de decese si faptul ca oameni care nu inteleg care e rolul lor la volan obtin un permis de conducere”, este de parere Titi Aur.

Fostul campion de raliuri e convins ca cei care au dat mita pentru permis sunt cei fara scoala, care abia stiu sa scrie si sa citeasca. „Daca ne gandim la sutele de persoane care au dat spaga si la sumele vehiculate de anchetatori ca ar fi fost cerute, ne putem gandi la faptul ca nu sunt persoane care au dat aceasta spaga pentru ca stiau, dar le mai trebuia un pic. Au dat cei care nu erau in stare sa scrie, sa citeasca, sa treaca de niste teste banale. Asta e genul de client care poate da 5.000 de euro spaga. Pentru ca unul care face o scoala de soferi dar nu prea ii iese lui cu parcarea laterala, cu plecatul de pe loc, este tentat sa dea 100-200 de euro spaga pentru ca examinatorul sa fie mai indulgent.

Cand dai 5.000 – 7.000, asa cum se aude in presa, e o alta categorie, sunt exact cei care nu inteleg nimic niciodata, nu semnalizeaza, nu poarta centura, o sa faca tot felul de nebunii la volan, o sa aiba masina de Bulgaria cu volan pe dreapta. Iar problema esentiala este cand tocmai cei care sunt platiti sa vegheze la siguranta noastra cad prada tentatiilor si coruptiei. Este o coruptie care ucide direct. Nu se poate ca din mia aceea de persoane total necalificate sa se afle la volan nu se poate ca un procent din acestia sa nu fi facut victime directe. Un politist de circulatie care ia spaga, si nu ma refer doar la acest caz, contribuie direct la numarul mare de victime pe sosea”, a declarat Titi Aur pentru Ziare.com