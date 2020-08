Somnoroși din cale afară, inutilii supra-plătiți de la ISCTR inventează motive absurde ca să-și ascundă lipsa totală de activitate

Aproape inexis­tenți pe șoselele din Suceava, angajații Inspectoratului de Stat pentru Controlul Traficului Rutier fac tot posibilul, încălcând flagrant legea, să ascundă publicului lipsa lor de activitate. Niște marionete pe care le mane­vrea­ză cum vrea orice patronaș care are vreo 2-3 camioane cu care cară lemn sau piatră, bugetarii de la ISCTR Suceava s-au umplut de ridicol în ultima vreme când, chemați de polițiștii care capturau camioane supra-încărcate cu lemn, au refuzat în repetate rânduri să vină să cântărească mașinile, motivând că sunt în afara programului

În ultimele luni, în mediul onlineau apărut numeroase videoclipuri, fotografii sau transmisiuni live realizate de activiștii de mediu suceveni în care se reclamau transporturi de lemn care depășeau limita legală sau care circulau pe drumuri cu restricții de tonaj. Multe dintre aceste sesizări ale activiștilor de mediu la Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier (ISCTR) s-au dovedit a fi întemeiate, șoferii fie refuzând cântărirea autovehiculelor, fie primind amenzi pentru depășirea masei regulamentare. Situații mai mult decât hilare au apărut după ce camioanele prinse cu încărcături uriașe nu puteau fi cântărite, angajații ISCTR spunându-le polițiștilor suceveni care făceau captură să aștepte până a doua zi, pentru că sunt în afara programului. Neavând ce face, pentru a le respecta somnul bugetarilor supra-plătiți de la ISCTR Suceava, de multe ori polițiștii au fost nevoiți să facă planton lângă camioanele respective până când domniile lor lefegii de la ISCTR terminau a doua zi de băut cafeluța și catadicseau să se deplaseze în județ.

ISCTR este o instituție centrală, cu personalitate juridică, subordonată direct Ministerului Transporturilor (deci independentă, potrivit legii, în raport cu autoritățile locale), reglementată de Ordonanța nr. 26/2011. ISCTR are 8 inspectorate regionale de control, fără personalitate juridică, printre care și Inspectoratul Teritorial nr. 3 care răspunde de toată zona Moldovei, inclusiv județul Suceava.

Văzând toată această discuție publică despre transporturile cu mase depășite, Asociația Rădăuțiul Civic a vrut să afle care este dimensiunea activității ISCTR în județul Suceava, așa că, ­e­xercitându-și un drept constituțional (Dreptul de acces la informații de interes public) a formulat o serie de întrebări vizând 8 puncte printre care: numărul total de angajați ai ISCTR în județul Suceava, câte acțiuni de control au fost derulate în ultimii 3 ani, câte amenzi s-au dat, care e cuantumul lor și câte au fost pentru depășirea masei transporturilor de lemn.

Răspunsul ISCTR – datele statistice referitoare la activitatea de control – informații CLASIFICATE

„Pe data de 18 august am primit răspunsul ISCTR, semnat chiar de inspectorul șef al ISCTR de la București, unde ni se comunică răspunsul doar la 3 din cele 8 puncte despre care am solicitat informații de interes public. Aflăm din răspuns că Inspectoratul Regional nr. 3 al ISCTR (pentru toată zona Moldovei) are 52 de angajați, iar în județul Suceava sunt 12 angajați, toți derulând acțiuni de control.

Când ajungem însă la punctele ­refe­ritoare la activitatea ISCTR în județul Suceava ni se comunică următoarele: „În privința celorlalte solicitări formulate de dumneavoastră, vă comunicăm faptul că acestea se exceptează informațiilor de interes public, conform art. 12 lit. a din Legea nr. 544/2001”.

Potrivit textului invocat de ISCTR, Articolul 12 (1) Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, următoarele informații:

a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;

Așadar, nu orice informații din domeniul ordinii publice se exceptează de la liberul acces la informații, ci doar cele clasificate în condițiile legii, adică ale Legii nr. 182/2002, clasele de clasificare fiind secrete de stat și secrete de serviciu. Culmea, această lege cuprinde chiar la început următoarea mențiune: „art. 3 – Nici o prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretată în sensul limitării accesului la informațiile de interes public sau al ignorării Constituției, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, a pactelor și a celorlalte tratate la care România este parte, referitoare la dreptul de a primi și răspândi informații.” Așadar, o clasificare nu poate să fie abuzivă.

Este de neimaginat ca în acest răspuns să ni se spună că cetățenii României nu au dreptul să cunoască datele statistice despre activitatea unei instituții publice, finanțată integral din bani public. Într-o democrație, instituțiile statului trebuie să fie proactive și să informeze publicul despre activitatea lor, nu să pună cetățenii în situația de a trage cu cleștele informații de interes public, într-o rezistență la transparentizare de nedescris.

Prin acest răspuns, noi credem că ISCTR ne-a încălcat dreptul de acces la informații de interes public și vom utiliza toate căile legale pentru ca legea să fie respectată”, a declarat Luca Ciubotaru, de la Asociația Rădăuțiul Civic.