Șofer rănit după ce un TIR a intrat într-un zid de protecție de pe marginea DN17, în Pasul Mestecăniș (FOTO)

Vineri dimineata, in jurul orei 7.30, au camion care tracta o cisterna s-a izbit de un zid potectie de pe marginea DN 17, in pasul Mestecanis. In urma impactului, cabina camionului a fost distrusa in totalitate, soferul fiind incarcerat. Barbaqtul a fost extras dintre fiare de pompierii de la Detasamentul din Vatra Dornei, care au intervenit cu modulul SMURD, cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si un echipaj SMURD.

Dupa ce a fost descarcerat, soferul a fost transportat la spital pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate, fiind constient si cooperant.

Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cum s-a produs accidentul.