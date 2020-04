Sicriul cu trupul neînsuflețit al suceveanului mort de COVID la Londra, plimbat ieri de autorități prin toată țara

Doua masini funerare ale unei firme din Vicov, cu sapte sicrie ale unor romani morti de COVID in Anglia si Scotia, au fost obligate de autoritati sa intre intr-un convoi care a fost plimbat vineri toata ziua prin tara, pentru ca functionarii credeau ca soferii trebuie sa intre in carantina. Un mort care trebuia dus la Bucuresti a fost plimbat pana la Vatra Dornei. Familia lui Nicu Urzica, barbatul din Dumbraveni mort la Londra, pregatise inmormantarea pentru vineri, dar sicriul a ajuns abia azi. ”Nu au vrut să mă asculte, îmi tot repeta unul că trebuie să stau în carantină pentru că m-am întors din Londra. Ieri, toată ziua am umblat prin țară, într-un convoi de 18 mașini, escortați de polițiști, cu șapte sicrie în două mașini. Nu pot să cred că mi-au luat și CNP-urile la morți”, a povestit Liviu Bodale, administratorul firmei care a adus în țară sicriele celor sapte romani morti in Anglia si in Scotia

Soția și copiii suceveanului mort la Londra, după ce a fost diagnosticat cu Covid-19, au așteptat ieri sicriul cu trupul neînsuflețit al acestuia, fiind pregătiți să-l înmormânteze în cimitirul din sat. Doar că din cauza unei aberații, înmormântarea a fost amânata pentru astăzi.

Se pare că două mașini ale firmei de pompe funebre din Vicovu de Sus care aducea în țară șapte sicrie cu români decedați în Anglia și Scoția, după ce au fost infectați cu coronavirus au fost trecute pe lista autovehiculelor ce trebuiau escortate de polițiști, până la o pensiune din Vatra Dornei, pentru carantinare.

Sucevenii care se întorceau joi noapte din Austria, Germania și Anglia, prin vama Borș, au fost grupați în convoi și duși în carantină, dar, după ce au fost plimbați aproape 24 de ore prin țară. Ițele incompetenței au fost descâlcite abia la Vatra Dornei, când polițiștii și-au dat seama că trebuie să carantineze șapte sicrie.

„Nu au vrut să mă asculte. Eu nu trebuie să stau în carantină. Eu sunt transportator. Le-am explicat că repatriez români decedați în Anglia și Scoția. Nu m-a băgat nimeni în seamă. Mi-au luat și CNP-urile la morți. Eu aveam în mașină trei sicrie, iar colegul meu venea din spate cu patru sicrie in masina. Ne-au băgat în convoi și ne-am plimbat cu șapte morți, prin țară, o zi întreagă. Am trecut prin Cluj, apoi ne-am întors la Târgu Mureș, după care la Bistrița. Am tot încercat pe drum să găsesc înțelegere la cineva, dar când se uitau pe hârtiile din vamă îmi spuneau să tac, că vorbesc aiurea. Am sunat vineri toată ziua la DSP, poate mă ajută cu ceva, dar mi s-a spus să vorbesc cu Poliția. Am tot încercat și cu polițiștii, dar se uitau pe hârtii și spuneau că așa scrie, să stau în carantină. Nimeni nu asculta logic. Trebuia sa ajung cu primul sicriu la Târgu Ocna, apoi la Dumbrăveni. M-a așteptat familia, pregătită pentru înmormântare, toată ziua. Colegul meu avea un sicriu pentru București și l-a plimbat până la Vatra Dornei. Abia acolo și-au dat seama ce au făcut și ne-au lăsat să ieșim din convoi și să ne continuăm drumul. Ieri, toată ziua am umblat prin țară, într-un convoi de 18 mașini, escortați de polițiști, cu șapte sicrie în două mașini. Nu pot să cred că mi-au luat și CNP-urile la morți”, a povestit Liviu Bodale, administratorul firmei de pompe funebre care a adus în țară sicriul bărbatului din Dumbrăveni.

Reamintim că Nicu Urzică a murit într-un spital din Londra după ce a fost diagnosticat pozitiv cu Covid 19, la doar 34 de ani, lăsând în urmă o soție îndurerată și opt copii cu vârste cuprinse între șase luni și 12 ani. (Cristina RUȘTI)