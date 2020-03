Secretarul de stat Nelu Tătaru, despre situatia de la spitalul din Suceava: Am cerut suspendarea managerului. Analizam aceeasi posibilitate la DSP

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat miercuri la Antena 3 că a cerut suspendarea managerului de la Spitalul de Urgențe din Suceava. Unul dintre numele luate in calcul pentru conducerea Spitalului sucevean este cel al medicului Florin Filip, seful sectiei de chirugie infantila de la SJU

”Am fost acolo. Am avut niște explicații pentru toată lumea de acolo. Le-am explicat că oricum nu pot ieși. Situația de la Suceava nu e așa de bună. S-au reluat toate anchetele epidemiologice, un șir de nereguli. Suntem în plin proces de reevaluare și la micșorarea acestui focar de la Suceava. Am văzut înregistrarea, înțelegem pierderea omului, ne vom ocupa de tot, însă nu putem permite unui om pozitiv să iasă, mai ales că Suceava cred că e cel mai mare focar din România.

În acest moment am închis total spitalul, am izolat tot ce însemna personal medical, am izolat tot ce însemană contacți, vom redeschide doar unitatea de primiri-urgență în care se poate prelua și diagnostica toate cazurile non-covid. Azi am fost și la Botoșani, e situația stabilă, doar două cazuri de covid mai vechi. Cel mai recent, e cel de ieri, dirijat spre Iași. Personalul e pregătit.

Am început să detașăm personal de la Iași pentru Suceava. Gheorghe Flutur a fost testat acum două-trei zile și testul lui a ieșit pozitiv aseară târziu. Nu știu dacă testarea a fost făcută la Suceava. A fost luat cu izoleta aseară.

Am decis suspendarea contractului domnului manager al Spitalului și înlocuirea lui cu cineva care va putea să gestioneze situația, așa cum analizăm posibilitatea acestui lucru si la DSP”, a precizat Nelu Tătaru.

Unul dintre numele luate in calcul pentru conducerea Spitalului sucevean este Florin Filip, medic chirurg, seful sectiei de chirugie infantila de la SJU. Recunoscut ca un foarte bun specialist, acesta a practicat vreme de sapte chirurgia intr-un departament de traumatologie a unui important spital din Washington, SUA.