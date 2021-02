Școlile și-au redeschis porțile pentru elevi. Mai mult de jumătate dintre unitățile de învățământ din județul Suceava funcționează în scenariul galben și doar 28 în cel roșu

Potrivit scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ aprobate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în data de 6 februarie, 72 de unități școlare se află în scenariul verde, 129 în scenariul galben și 28 în cel roșu. În principal, cursurile se vor desfășura în aceleași condiții ca înainte de sistarea activităților didactice din școli, exceptând organizarea claselor în sistem hibrid. Prioritatea cadrelor didactice, la începutul celui de-al doilea semestru, sunt cei 2.200 de elevi ale căror medii pentru prima jumătate a actualului an școlar nu au fost încheiate. Circuitele de acces în unitățile de învățământ sunt aceleași, însă accesul se va face decalat, părinții nu au voie să intre în unitate, masca rămâne obligatorie pentru toată lumea, excepție făcând preșcolarii, iar respectarea regulilor de igienă trebuie să fie literă de lege pentru toți.

Azi este prima zi de școală din semestrul II al actualului an școlar, iar mii de elevi s-au întors în bănci, urmând a desfășura activitățile didactice în format clasic, dar cu respectarea măsurilor de siguranță impuse de situația epidemiologică actuală. Potrivit scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ aprobate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în data de 6 februarie, 72 de unități școlare se află în scenariul verde, 129 în scenariul galben și 28 în cel roșu.

În principal, cursurile se vor desfășura în aceleași condiții ca înainte de sistarea activităților didactice din școli, exceptând organizarea claselor în sistem hibrid. Asta înseamnă că elevii din clasele numeroase nu vor mai fi împărțiți pe grupe, ci vor veni în format complet la cursuri și vor avea același program. Circuitele de acces în unitățile de învățământ sunt aceleași, însă accesul se va face decalat, părinții nu au voie să intre în unitate, masca rămâne obligatorie pentru toată lumea, excepție făcând preșcolarii, iar respectarea regulilor de igienă trebuie să fie literă de lege pentru toată lumea.

Momentan, singurele probleme fără răspuns clar din partea autorităților se înregistrează la învățământul simultan, după cum au explicat inspectorii școlari. ”Am avut vineri o videoconferință cu toți directorii școlari, în care am discutat pe baza ordinului comun ce prevede regulile de redeschidere a școlilor. Am răspuns întrebărilor și am clarificat unele aspecte, acolo unde a fost nevoie. Fiecare știe ce are de făcut, cu mici excepții. Este vorba despre clasele de la învățământul simultan, pentru că avem situații în care elevi de clasa a VI-a învață la un loc cu cei de a VIII-a, deci unii vor merge la școală, iar alții nu. Trebuie lămurit programul elevilor în acest caz și cum trebuie să se organizeze cadrele didactice, pentru că în ordinul comun nu se precizează cum se procedează în aceste cazuri”, a explicat inspectorul școlar general adjunct Ioan Puiu.

Când se testează elevii și în ce condiții se suspendă cursurile unei clase

Prioritatea cadrelor didactice, la începutul celui de-al doilea semestru, sunt elevii ale căror medii nu au fost încheiate. La nivelul județului Suceava 2.256 de elevi au rămas cu situația școlară neîncheiată pentru prima jumătate a acestui an școlar, ei reprezintând 2,5% din totalul de 89.956 de elevi din județ. Conform informațiilor transmise de IȘJ Suceava Ministerului Educației, 915 elevi nu au avut acces la dispozitive tehnice pentru școala online și alți 219 nu au avut acces la internet.

Măsurile de organizare a activității din unitățile de învățământ, începând cu semestrul II, impun o amenajare a sălii de clasă astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minim 1 metru între elevi, acolo unde este posibil, aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, iar elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menținerea distanţării fizice.

În ceea ce privește testarea elevilor, dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, ca și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori. În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, aceștia vor fi conduși într-un spațiu izolat și vor fi contactați părinții. În cazul în care există consimțământul părintelui/tutorele legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal.

Cursurile în format fizic se suspendă, pentru o perioadă de 14 zile, la apariția unui caz confirmat de COVID într-o grupă de preșcolari sau o clasă primară, iar în cazul claselor de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal decizia suspendării se ia la apariția a două cazuri confirmate. La apariţia cazurilor în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ, care va informa DSP, care va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul unității de învățământ. (Oana NUȚU)