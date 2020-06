Scadere a numarului de cazuri COVID in Suceava: 12 imbolnaviri in ultimele 24 de ore. Judetul nostru, mentionat printre cele care au inregistrat noi decese – 16 in toata tara

Grupul de Comunicare Strategică anunță, sâmbătă, că în ultimele 24 de ore au fost raportate 330 de cazuri noi de COVID-19 in Romania si 16 decese, judetul Suceava fiind mentionat in lista judetelor unde s-au inregistrat pacienti COVID morti in ultimele 24 de ore. Judetul Suceava are pana sambata 3.883 de cazuri de imbolnavire, cu 12 mai multe ca ieri, in scadere fata de ultimele zile. În total Romania a ajuns la 23.730 de îmbolnăviri.

La ATI, în acest moment, sunt internați 190 de pacienți.

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.735 au fost declarate vindecate și externate.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16 decese. Este vorba despre 12 bărbați și 4 femei din Argeș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Neamț, Prahova, Suceava și Tulcea.

Dintre acestea, un deces a fost întregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, unul la categoria de vârstă 50-59 ani, unul la categoria de vârstă 60-69 ani, nouă la categoria de vârstă 70-79 ani și patru la persoane de peste 80 de ani.

Grupul de Comunicare Stretigă transmite că toți pacienții au prezentat comorbidități.

În total 1.500 de oameni au murit în țara noastră din cauza COVID-19.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 1.335 de persoane. Alte 80.014 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 619.997 de teste.

Care este situația pe județe

În fruntea clasamentului, în privința numărului de cazuri, se află tot Suceava și Capitala. Iată zonele roșii în privința infectărilor cu COVID-19:

Suceava: 3.883

București: 2.671

Brașov: 1.158

Botoșani: 954

Neamț: 947

Vrancea: 910

Iași: 830

Satu Mare și Vâlcea râman singurele județe care au sub 100 de cazuri.

Satu Mare: 70

Vâlcea: 41

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 3.531 au fost diagnosticați cu COVID-19. Sunt 1.885 în Italia, 561 în Spania, 107 în Franța, 817 în Germania, 97 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 3 în SUA, 6 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia, 2 în Islanda și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia și Suedia.