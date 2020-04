Șapte copii au venit pe lume la Maternitatea Suceava, în zilele de Paști. Una dintre mame a fost confirmata cu COVID-19

Cea mai tânără mămica are doar 14 ani și a fost adusă la spital de mama ei, care bănuia că fiica sa are o criză de rinichi. Ea a nascut o fetita chiar in noaptea de Inviere.

La Maternitatea Spitalului Județean Suceava au venit pe lume șapte copii în zilele de Paști. Din declarațiile medicilor reiese că atât mamele, cât și nou-născuții sunt bine. Toți au fost testați pentru Covid 19, dar încă nu au venit rezultatele.

Cea mai tânără mămică are doar 14 ani și a adus pe lume o fetiță de două kilograme chiar în noaptea de Înviere. Adolescenta, dintr-o comună din zona Sucevei, a fost adusă la Unitatea de Primire Urgențe de către mama ei, femeia nebănuind că fiica sa este însărcinată. Ea a pus durerile puternice ale copilei pe seama unei crize de rinichi și a avut nevoie de îngrijiri medicale când a aflat că va fi bunică. Atât mama, cât și fetița nou-născută sunt bine, iar medicii așteaptă rezultatele testelor pentru infecția cu coronavirus.

În ziua de Paști, la spitalul sucevean au venit pe lume alți doi copii, iar luni, in a doua zi de Paști, s-au mai născut patru copii. Este vorba despre o naștere naturală și trei cezariene. După cum au explicat medicii, doar una dintre femeile care au născut în aceste zile a fost confirmată cu Covid 19, celelalte șase mămici fiind urgențe non-Covid. (Cristina RUȘTI)