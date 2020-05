REPETENȚII ETERNI: Foresta a ratat pentru al doilea an consecutiv promovarea

Comitetul de Urgență al FRF a anunțat în mod oficial că sezonul 2019/2020 al Ligii a III-a a fost “înghețat”. Clasată pe locul 2, Forestei nu i se permite nici măcar să dispute un baraj de promovare din cauza diferenței prea mari de puncte față de primul loc. ”Întrebarea noastră către conducătorii FRF-ului a fost «Cine stabilește numărul de puncte de la care se dă barajul? Unde se regăsește acest număr de puncte? De ce 3 și nu 4?», reclamă președintele Andrei Ciutac. Foresta se află pe o listă de opt cluburi, care au solicitat Federației ca din Liga a III-a să promoveze primele două clasate din fiecare serie, iar eșalonul secund să cuprindă din toamnă două serii a câte 14 echipe

“Ne vedem la toamnă să repetați anul!” Asta le-a transmis Federația Română de Fotbal celor de la Foresta prin decizia luată luni de Comitetul de Urgență de a “îngheța” sezonul 2019/2020 al Ligii a III-a. Hotărârea, care urmează să fie aprobată în viitoare ședință a Comitetului Executiv, a fost luată cu acordul a trei sferturi dintre cluburile participante, care au transmis că nu pot continua campionatul în condițiile draconice impuse de ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului și cel al Sănătății.

“Având în vedere recomandările făcute în vederea reluării antrenamentelor sportive, ținând cont de faptul că majoritatea cluburilor nu dețin resursele materiale, umane și financiare pentru a îndeplini condițiile menționate în Ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului și al Ministerului Sănătății și considerând că meritul sportiv trebuie să primeze, Comitetul de Urgență FRF a validat propunerea Departamentului Competiții, avizată de Administrația FRF în urma consultărilor avute cu membrii afiliați” se arată în comunicatul FRF.

În ceea ce privește promovarea în Liga a II-a, FRF notează că vor promova “echipele clasate pe prima poziție în fiecare serie sau învingătoarele unui baraj în dublă manșă între locul 1 și locul 2 din fiecare serie, dacă diferența între primele două clasate este egală sau mai mică de trei puncte”. Nu este și cazul Forestei, care, în momentul întreruperii campionatului, după etapa a XVI-a, se afla pe locul 2 în clasament, la șapte puncte în urma liderului Aerostar Bacău.

“Mai erau 42 de puncte în joc și se putea întâmpla orice”

”Întrebarea noastră către conducătorii FRF-ului a fost «Cine stabilește numărul de puncte de la care se dă barajul? Unde se regăsește acest număr de puncte? De ce 3 și nu 4?». Probabil că s-a luat în considerare că între ocupantele primelor două locuri mai urma să se dispute un meci direct. Da, e un raționament, dar să ținem cont că mai erau 42 de puncte în joc și se putea întâmpla orice. Putea una dintre echipe să câștige în meciul direct și să întoarcă clasamentul și în următoarea etapă să piardă, iar situația să revină cum ar fi fost în urmă cu două etape. Nu suntem de acord cu decizia FRF pentru că dacă îngheți campionatul și promovează primul loc, atunci mai mult ca sigur ultimele locuri trebuie să retrogradeze”, a spus președintele Forestei, Andrei Ciutac, fără să specifice însă cum ar fi reușit clubul din Areni să respecte condițiile impuse de autorități, când Suceava nici măcar nu a ieșit din carantină.

Au solicitat Federației să promoveze direct și echipele clasate pe locul 2

În cursul zilei de luni, Andrei Ciutac a venit cu propunerea ca din Liga a III-a să promoveze primele două clasate din fiecare serie, iar eșalonul secund să cuprindă din toamnă două serii a câte 14 echipe. Opt cluburi dintre cele zece clasate pe primele două locuri au răspuns pozitiv inițiativei, excepție făcând Şoimii Lipova și FCU Craiova.

“Avem confirmarea celor opt cluburi că vor să semneze această cerere. Dacă se va lua în considerare, vom vedea. Sunt și echipe din Liga a II-a care nu vor să retrogradeze. Vor să rămână acolo. Noi am discutat cu FRF despre asta, ni s-a spus că putem să trimitem cererea și se ia în calcul. Nu a spus nimeni că e gata și trece. Am vorbit cu reprezentanții noștri din Liga a III-a, am vorbit și cu domnul președinte Burleanu și va fi luată în calcul. Acum nu depinde doar de noi, va depinde și de Liga a II-a”, a precizat Ilie Lemnaru, managerul Unirii Slobozia, formație clasată de asemenea pe locul 2 în una dintre seriile Ligii a III-a.

În condițiile în care nu va ajunge pe pleașcă în Liga a II-a, Foresta ar rata pentru al doilea an consecutiv promovarea, deși în acest an, cel puțin pe hârtie, ar fi beneficiat de un buget record din bani publici: 2.500.000 de lei. (Dănuț CHIDOVEȚ)