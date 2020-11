Raport de activitate al deputatului PSD Maricela Cobuz, la final de mandat

Deputatul PSD de Suceava dr. Maricela Cobuz a trecut în revistă, la încheierea mandatului principalele activități desfășurate de-a lungul ultimilor patru ani în Parlamentul României. „Am considerat mereu că domeniul sănătății nu trebuie să aibă culoare politică, iar deciziile mele politice au fost pentru modernizarea și dezvoltarea domeniului sănătății”, a spus dr. Maricela Cobuz, care a precizat că activitatea sa în domeniul sănătății va continua exercitându-și profesia de medic.

„În calitate de deputat de Suceava și reprezentant în Parlamentul României am fost onorată să reprezint interesele cetățenilor. La final de mandat, vă informez asupra activității mele din Parlament.

Am inițiat mai multe proiecte legislative, iar activitatea predominantă a fost în Comisia pentru sănătatea și familie din Camera Deputaților.

Din punct de vedere statistic, activitatea mea parlamentară a constat în 126 de propuneri legislative inițiate, dintre care 47 au fost promulgate legi, 47 de luări de cuvânt, 48 de declarații politice, 11 întrebări și interpelări, inițierea a 2 monțiuni și publicarea a 131 de comunicate de presă pe site-ul Camerei Deputaților.

Am făcut parte din Grupurile Parlamentare de prietenie cu Republica Arabă Siriană, Muntenegru, Islanda și în grupul „Prietenii Unirii”, constituit în data de 29 mai 2017 din 100 de parlamentari, cu rol de colaborare a autorităților locale din Republica Moldova cu autoritățile din România.

Pe lângă toate acestea, am deținut din 2018 funcția de Secretar al Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat din Camera Deputaților.

O lege foarte importantă, pe care am inițiat-o personal, a fost introducerea în școli a orelor de educație sanitară, prin care elevii și copiii vor învăța despre alimentația sănătoasă.

Am susținut în ședința de Plen a Camerei Deputaților 11 întrebări și interpelări, cu privire la dotarea cu echipamente de imagistică de tip Rezonanță Magnetică Nucleară a Spitalului Județean Suceava, deficitul de medici de familie din Județul Suceava, reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, adoptarea normelor metodologice de aplicare a Legii Dieteticianului 256/2015, măsurile pentru prevenirea și combaterea obezității infantile, măsuri pentru prevenirea și combaterea exporturilor paralele de medicamente, stadiul proiectului privind construirea și operarea unei bănci naționale de sânge, plasmă umană și celule stem.

De asemenea, am susținut în ședința de plen 48 de declarații politice pe teme medicale, sociale și politice.

În Comisia pentru sănătate și familie am dezbătut propuneri legislative foarte importante pentru sistemul de sănătate din România și pentru protecția familiilor. Cele mai importante legi care au fost dezbătute în comisie au avut în vedere finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și imunologie „Cantacuzino”, înseminarea artificială umană și sporirea natalității, drepturile pacienților și a persoanelor cu dizabilități, combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

În calitate de deputat am participat la peste 80 de activități precum grupurile de lucru privind modernizarea sistemului de sănătate din România, Zilele Medicale, Forumul de Sănătate Publică, diverse dezbateri și conferințe pe teme de inovație în sănătate.

Pe lângă activitatea parlamentară, în cadrul colegiului electoral, am inițiat mai multe activități cu scopul de a sprijini copiii cu dizabilități și cei aflați în Centrele de Plasament de tip familial din Suceava. Am fost alături de mamele care au luat copii în plasament din Municipiul Suceava, am oferit pachete copiilor de la Centrul de plasament Colț Alb din Suceava, cu ocazia sărbătorilor pascale, iar cu ocazia Zilei Copilului de 1 iunie, le-am oferit hăinuțe și alimente.

Sunt medic primar pediatru, iar prin prisma activității mele de bază am fost alături de sute de copii care s-au născut în Spitalul Județean Suceava și care, împreună cu toți ceilalți copii, reprezintă viitorul acestei țări. Activitatea mea în domeniul sănătății va continua exercitând profesia de medic”, a arătat deputatul PSD de Suceava, dr. Maricela Cobuz.