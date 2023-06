Proiectul fațadelor verzi din centrul Sucevei a fost abandonat. Proprietarii apartamentelor cer garanții pe 40 de ani, ”cum dădea Ceaușescu”

Proprietarii de apartamente au respins varianta de pavoazare cu plante naturale verzi a blocurilor din centrul municipiului Suceava, cerând o garanție a lucrărilor pe 40 de ani, zicând că “așa se dădea pe vremea lui Ceaușescu”. Cum așa ceva este imposibil, în primul rând din punct de vedere legal, primarul Lungu a anunțat că se renunță la acest proiect și se va merge pe varianta unei renovări clasice

Primăria Municipiului Suceava renunță la proiectul de realizare a fațadelor din plante verzi la blocurile care vor fi reabilitate termic printr-un proiect cu finanțare externă prin PNRR. După cum a anunțat, miercuri, în conferința săptămânală de presă, primarul Ion Lungu, după o întâlnire cu reprezentanţii unei asociaţii de proprietari din zonă, proprietarii de apartamente au respins varianta de pavoazare cu plante naturale verzi a blocurilor din centrul municipiului Suceava. Acesta este principalul motiv este acela că după ce a constatat că proprietarii nu-și doresc așa ceva, mai exact au cerut garanții pentru 40 de ani ceea ce este practic imposibil. „Din păcate, nu am ajuns la o concluzie, proprietarii de acolo dorind o garanţie de 40 de ani, zicând că aşa se dădea pe vremea lui Ceauşescu. Le-am răspuns că prin proiectele europene garanţia este de 5 ani, la care s-ar mai adăuga încă 2-3 ani din partea constructorului. Aceştia au spus că nu sunt de acord şi că, în caz contrar, vor ieşi din proiect, situaţie în care, dacă doar un singur proprietar se opune, întregul proiect va fi blocat. Am renunţat la această variantă, iar la întâlnirea cu cealaltă asociaţie nu voi mai merge”, a precizat Ion Lungu.

În cauză sunt 16 blocuri din centrul municipiul reședință de judeţ, imobile colective de locuit de pe străzile Dimitrie Onciul, Ion Grămadă, Ana Ipătescu, Nicolae Bălcescu, Ştefan cel Mare şi Vasile Alecsandri. El a arătat că în acest caz se va merge pe varianta clasică. „Este clar că vom rămâne la varianta clasică. Până pe 15 iunie, lucrurile trebuie clarificate într-un sens sau altul, pentru că intrăm în criză de timp. În luna august, trebuie să depunem proiectele spre finanţare prin PNRR. Or, dacă nu avem studiile realizate, nu putem face acest lucru” a declarat Ion Lungu.

Primarul a subliniat că nu are ce să le reproșeze sucevenilor pentru că acest proiect nu este realizat și că îi înțelege. „Nu am ce le reproşa oamenilor de acolo şi înţeleg apărarea dreptului de proprietate. Eu, ca primar, am fost încântat de soluția propusă de arhitecți. Nu am propus-o eu. Se putea spune că primarul are o gândire retrogradă și că nici nu a vrut să audă, dar eu am vrut să promovez acest proiect. Am făcut simulări, am făcut planșe, dar din păcate proprietarii nu sunt de acord, iar ultimul cuvânt îl au proprietarii”, a declarat primarul Sucevei.

În zona centrală, prin PNRR, municipiul Suceava are prevăzute proiecte în valoare totală de 61 de milioane de lei, Comisia de estetică în urbanism făcând propuneri cu privire la cromatica şi estetica respectivelor imobile de locuit, implicit asupra tratării unitare şi coerente a faţadelor care vor fi reabilitate. Plantele naturale verzi urmau a fi din categoria celor care rezistă la temperaturi până la minus 20 de grade Celsius, prevăzute a fi folosite fiind tehnologii speciale de aeraj. (Dan PRICOPE)