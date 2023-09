Profesori de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, la cursuri de formare în Suedia și Croația

Opt cadre didactice de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava au participat la mobilitățile organizate în cadrul proiectului Erasmus – ”Formarea profesorilor pentru școala viitorului de tip digital”.

Astfel, patru profesori ai colegiului – Alina Juravle-Lucescu (lb germană), Mariana Savin-Giosan (lb engleză), Camelia Maftei (lb germană) și Sorin Tănase (fizică), au participat, în perioada 7-11 august a.c., la cursul de formare profesională ”Effective Coaching for teachers and importance of extracurricular school activities”, în Stockholm, Suedia. Cursul le-a oferit oportunitatea de a descoperi importanța activității de coaching ca proces prin care cadrul didactic reușește să formeze colectivul de elevi pentru a funcționa ca o echipă motivată, dinamică și cu o gândire flexibilă.

De asemenea, în perioada 4 – 8 septembrie a.c., un alt grup de patru profesori ai colegiului – Mariana Savin Giosan – lb. engleză, Elisabeta Bucaciuc – lb. engleza, Delia Dascălu – consilier școlar, și Nicoleta Ileana Bumbu – geografie, a participat la cea de-a treia mobilitate din cadrul Programului Erasmus+ KA1, parte componentă a proiectului ”Formarea profesorilor pentru școala viitorului de tip digital”, care a avut loc în orașul Split, din Croația. Cursul de formare profesională a avut tema ”Critical thinking – Developing 21st century skills in the classroom”. Având în vedere că gândirea critică este esențială în viața de zi cu zi, întrucât se bazează pe dezvoltarea capacității de a procesa informațiile, profesorii participanți au identificat modalități de valorificare a abilităților pe care o persoană trebuie să le dețină pentru a fi un bun ”critical thinker”, au fost puși în diferite situații de a distinge faptele reale de opinii, de a rezolva situații problemă și de găsi cele mai bune surse de validare a unei informații.

Participanții la cele două mobilități Erasmus vor disemina profesorilor colegiului, în cadrul unor workshopuri, informațiile și cunoștințele acumulate pe parcursul experiențelor de formare, pentru a fi valorificate în demersuri didactice moderne, utilizându-se cele mai noi tehnologii. (O. N.)