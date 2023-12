”Primiți cu gazul?” În ajun de Crăciun, Gheorge Flutur a aprins flacăra de gaz metan la Vatra Dornei

Vineri, 22 decembrie, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Judeţean Suceava, a aprins primele flăcări de gaz metan, la două locuințe din municipiul Vatra Dornei. Însoțit de deputatul Angelica Fădor, primarul și viceprimarul din Vatra Dornei, Gheorghe Flutur a fost vineri dimineață la două case din oraș branșate la noua rețea de gaz.

”Primiți cu gazul”, a întrebat râzând Flutur proprietarii gospodăriilor vizitate.

”În 2011, pe 2 decembrie, aprindeam tot cu un chibrit din acesta la Câmpulung Moldovenesc gazul și mă bucur că astăzi, în ajun de Crăciun am venit cu gazul la Vatra Dornei. Vreau să mulțumesc Primăriei pentru că s-a implicat și doamnei parlamentar Fădor. Sunt aproape 40km de conductă construită până la Vatra Dornei. N-a fost ușor. Trecerea prin munte a fost cea mai dificilă, în zona Pojorâta și Pasul Mestecăniș. Cu proprietari de păduri diverși, pe unii nu-i găseam. Cu zonă stâncoasă unde s-a modificat soluția tehnică a Transgazului. Anul trecut am venit cu premierul Ciucă la Vatra Dornei și arătam că am ajuns la marginea orașului cu gazul metan. Astăzi, după o investiție în peste 30 de kilometri de rețele, a ajuns gazul în acest oraș. Un oraș de munte unde iarna-i lungă, unde-i frig, unde au acum și alternativă la încălzirea cu lemn, încălzirea cu gaze. Eu văd asta ca o soluție extraordinară pentru locuințe, pentru pensiunile turistice, pentru industria alimentară care poate folosi gazul metan și pentru atragerea investitorilor în Țara Dornelor” a spus Gheorghe Flutur.

Acesta a reamintit faptul că în 2023 a demarat cel mai mare proiect de gaze naturale, de 270 de milioane de euro, finanțat prin programul ”Anghel Saligny”. 59 de primării au primit aprobare pentru investiții în rețele de gaze naturale. 16 localități au deja gaz metan, la fel toate municipiile și 11 orașe sunt prinse în acest proiect.

”Mare lucru pentru populația din județ. Economie la lemne de foc, pădure mai puțină tăiată și mai mult confort. Dacă-mi amintesc vechiul proiect Utilități și Mediu, care au a fost făcut de colegi care au fost la conducerea județului înaintea mea, a fost un proiect foarte prost gândit, cu 86 de milioane de euro împrumut. Nu s-a făcut acel proiect, dar populația județului până în 2030 plătește acel proiect. 86 de milioane de euro pe care trebuie să-i plătească 61 de primării și la care, până acum, am plătit dobândă de 70 de milioane de euro. Deci costul creditului depășește 150 de milioane de euro până în momentul de față. Iar noi, prin programele cu care am venit, cum ar fi ”Anghel Saligny”, fără să coste nimic județul Suceava, se investesc 270 de milioane de euro. Se poate face o diferență”, a mai spus președintele CJ Suceava.

”Este un moment mult așteptat de către dorneni. De-a lungul timpului s-a discutat mult despre aducțiunea de gaz meatan la Vatra Dornei. Pe de o parte a fost privită cu încredere, cu speranță, pe de altă parte cu scepticism și pe bună dreptate. Nu pot în acest moment să nu aduc aminte și de impedimentele până în momentul acesta în care aveam gaz la Vatra Dornei, fie că vorbim de impedimente birocratice, fie că vorbim de relief, fie că vorbim de proprietate. Și aș vrea să amintesc doar cele două hotărâri de guvern, de scoatere din circuitul silvic, respectiv de scoatere din circuitul agricol a terenului pe unde urma să treacă conducta. Însă, ceea ce este important, este faptul că avem gaz la Vatra Dornei și asta datorită administrației liberale. Gazul la Vatra Dornei înseamnă implicarea tuturor, înseamnă dezvoltare, înseamnă civilizație, înseamnă un pas înainte”, a declarat deputatul PNL Angelica Fădor. (O.S.)