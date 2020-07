Primarul Sucevei se declară convins că va avea o bună colaborare cu noul Arhiepiscop

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a participat la slujba de întronizare a noului Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Înalt Prea Sfinția Sa Calinic și s-a declarat convins că va avea o cola­borare bună cu noul chiriarh al locului.

După ceremonia religioasă și apoi întâlnirea pe care a avut-o, edilul a postat câteva din gândurile sale pe contul său de facebook, exprimându-și între altele speranța pentru o bună colaborare. „Am participat cu bucurie la acest eveniment deosebit al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, dar și al orașului. Îi dorim mult succes în noua păstorire și îl asigurăm de tot sprijinul nostru. Ca urmare a primei întrevederi pe care am avut-o cu Înalt Preasfinția Sa am convingerea că vom colabora foarte bine așa cum am colaborat și până acum cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților”, a precizat primarul Ion Lungu.

La întronizarea noului Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Înalt Preasfințitul Calinic au participat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, miniștrii Bogdan Gheorghiu și Costel Alexa, secretarul de stat Victor Opaschi, prefectul Alexandru Moldovan, dar și deputații PNL Ange­lica Fădor și Ioan Balan. (D.P.)