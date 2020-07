Primarul Lungu: Avem un bilanț pozitiv la finalul celui de-al patrulea mandat. Este un bilanț care rămâne cu plus

Interviu cu Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, la finalul celui de-al patrulea an al celui de-al patrulea mandat. Care crede edilul sucevean că sunt principalele realizări, dar și cele mai mari neîmpliniri ale acestei perioade și cum consideră că și-a respectat promisiunile din ultima campanie electorală

– Suntem la finalul celui de-al patrulea an din cel de-al patrulea mandat. Mi-am propus o trecere în revistă a principalelor realizări și nerealizări ale primarului Lungu în mandatul 2016 -2020.

– Am încercat să respectăm ce am promis sucevenilor la începutul celui de-al patrulea mandat. Sper să reușesc să demonstrez acest lucru în acest bilanț și, desigur, printr-o recapitulare sintetică a ceea ce am promis și ceea ce am realizat sau este în curs de realizare.

Cred, în primul rând, că una din cele mai importante realizări ale acestui mandat, dacă nu chiar cea mai importantă este proiectul de transport ecologic, electric integrat la nivelul municipiului Suceava. Este un proiect de peste 25 de milioane de euro, în curs de derulare, iar aici menționez că în final vom avea un parc de 62 de autobuze electrice din care cinci sunt deja în exploatare iar altele 17 – tot de capacitate mică, asemenea celor cinci – au fost licitate și contractul (subsecvent) pentru primele zece a fost semnat, urmează să îl semnăm și pe cel pentru 7 autobuze. Așa cum se știe, pentru 25 de autobuze electrice mari s-a semnat contractul și vor sosi la Suceava în cursul lunii septembrie. Mai intervine o mică pro­blemă cu un contract pentru alte 15 autobuze și unde licitația este la nivel de Minister și durează mai mult, neajungând încă la Suceava. Să nu uităm nici că se lucrează, în paralel, la autobaza care se face pe un deal din Burdujeni-sat, la capătul străzii Căpitan Grigore Andrei. De asemenea, se lucrează la strada Vasile Pârvan. Așa cum am anunțat, am scos la licitație mo­der­nizarea a 54 de stații care vor fi prevăzute cu sisteme de e-ticketing, cu un sistem de informare electronică și sistem de camere video, inclusiv dispecerat. Așa cum am mai spus și altădată, realitatea este că Suceava este singurul oraș din țară care are un sistem integrat de transport electric, ecologic. Practic, sistemul de transport în oraș va fi modificat radical: va fi un transport ecologic care ne va permite să economisim mulți bani pentru că așa cum merge astăzi transportul public local, 40% din costuri sunt legate de motorină iar prin transportul cu autobuze electrice se reduc de șapte ori costurile.

De asemenea, la Administrația Fondului de Mediu a fost aprobat un proiect și vrem să aducem opt stații de încărcare standard pentru mașinile, microbuzele electrice pe care le avem. Este un demers important care întregește proiectul nostru de transport ecologic.

La fel de important este și proiectul rutei alternative Suceava – Botoșani care este în curs de realizare și, așa cum se știe, este finalizat Podul Unirii peste râul Suceava. În această vară vom da în folosință primul tronson de pe strada Mirăuți spre pod până în zona Termica. Este un proiect important la care lucrăm și care va avea un rol important în descongestionarea traficului.

O altă lucrare care a prins contur în acest mandat este legată de aducerea gazului metan în Burdujeni-sat. Dacă lucrurile merg așa cum trebuie, sper ca până la sfârșitul acestei luni să alimentăm cu gaz metan mai multe case din Burdujeni-sat, fie că discutăm de utilizarea la încălzirea caselor, fie că discutăm de utilizarea la gătit. Vom lucra în continuare pentru că vrem ca în toamnă, cel târziu la sfârșitul anului, gazul să ajungă până la autobaza care se construiește pe strada Căpitan Grigore Andrei și, la fel de important, până la Şcoala generală nr. 6.

Tot în acest mandat, dacă discutăm de proiecte importante pe fonduri europene, este și cel de reabilitare termică a sediului Primăriei. Este un proiect important, punem accentul pe energia verde și va aduce economii la bugetul Primăriei datorită măsurilor de eficientizare a încălzirii și a celor de aclimatizare.

La fel, mai sunt și alte proiecte demarate și fina­lizate sau în diverse stadii de execuție în acest mandat. Am în vedere finalizarea modernizării pieței din Burdujeni și încălzirea pieței centrale. De altfel, cum se poate observa, se lucrează la parcarea subterană a pieței „George Enescu” și este un proiect important având în vedere că în zona respectivă nu este niciun loc de parcare iar dacă finalizam modernizarea pieței fără să fi avut o parcare, riscam să nu avem locuri pentru autoturismele cetățenilor care veneau la piață. Cred că vom putea finaliza lucrarea la parcarea subterană în acest an cu închiderea planșeului și să trecem mai departe la modernizarea propriu-zisă a pieței.

Tot ca proiect important, putem discuta despre centrul multifuncțional de la Ițcani, fostul cinematograf Arta și unde va fi sediul din cartierul Ițcani a Primăriei municipiului Suceava. Proiectul a fost aprobat la finanțare și se lucrează la el, în acest mandat.

– Sunt tot felul de zvonuri cu privire la aceste proiecte pe care aș dori să le comentați. De exemplu, fisurile de la Podul Unirii.

– Sunt dezinformări. S-au prezentat imagini, scoase din context iar dacă vreți mergem la fața locului. Din capul locului vreau să spun că nu este nicio afectare la structura de rezistență a podului. Este, de fapt, o apărare de mal la care când a venit apa mare a „scobit”. Va fi turnată din nou, va fi refăcută. Nu este vorba de structura de rezistență a podului, ba, mai mult, în tot acest rău care a fost cu creșterea nivelului apei din cauza ploilor abundente s-a întâmplat un lucru bun: a fost testat podul și nu au fost probleme la structura de rezistență.

– Sunt și nemulțumiri față de primele proiecte pe care le-ați enumerat și anume că, deși sunt în stadii destul de avansate, niciunul din a fost definitivat. Cum comentați?

– În ceea ce mă privește, aș vrea și eu să le fina­lizez cât mai repede, numai că nu totdeauna depinde de Primărie. Discutând de fonduri europene: iată că se termină exercițiul financiar multianual în 2020 și noi, Suceava, am apucat să semnăm contractul pe Axa 4.1 Mobilitate urbană din cadrul Programului Operațional Regional iar alte orașe nu au semnat nici acum contractele. Ca o concluzie: fondurile europene au întârziat foarte mult chiar dacă, pe partea ei, Primăria și-a făcut datoria și suntem între primele cinci orașe care am semnat aceste contract pe „Mobilitate urbană”, dar nu depinde numai de noi.

Un proiect care nu este pe fonduri europene, dar despre care ne-am referit mai devreme este al rutei alternative. După cum veți putea observa dvs. și cititorii, ruta alternativă nu a fost promisă în campania electorală din 2016, ci doar podul nou peste râul Suceava. Ruta alternativă nu am prevăzut-o pentru mandatul acesta. Fiindcă, totuși, am anticipat că podul va fi gata, și el este gata, ne-am apucat și de ruta alternativă și cu siguranță o vom finaliza. Să nu uităm că la șoseaua de centură lucrările s-au finalizat după mai bine de 10 ani – și cazuri din astea sunt peste tot în țară – iar noi facem această rută alternativă pe banii de la bugetul local.

– În privința oportunităților de a petrece timpul liber, sunt suceveni care mai au anumite așteptări pe care municipalitatea nu le-a satisfăcut. Să detaliem ce lucruri s-au făcut. De asemenea, unde ar mai fi de lucrat?

– În acest mandat a avut loc licitația pentru mo­dernizarea ștrandului de la Suceava, a fost adjudecată și lucrările sunt în derulare. Ne dorim ca anul viitor să avem un ștrand modern. Așa cum se știe, discutăm aici despre un ștrand cu bazine de apă rece, apă caldă, apă sărată, pentru copii și pentru seniori. S-a avut în vedere și alte elemente de modernizare, locuri de joacă, zone de șezlong șamd.

– Totuși, ștrandul este o promisiune ceva mai veche. Cum comentați întârzierile care au fost până acum?

– Cred că toți cetățenii trebuie să știe de la bun început că în sectorul public se lucrează cu anumite rigori, termene obligatorii ca în cazul indicatorilor tehnico-economici ai investiției etc. și, ca să răspund la întrebarea dvs „de ce a durat atât de mult timp?” vreau să reamintesc că noi, Primăria am comandat o expertiză tehnică absolut necesară înaintea lucrărilor pe care noi voiam să le facem în ideea reparării acestui ștrand. Din expertiză a rezultat că bazinele existente erau fisurate și trebuiau dărâmate. Ca atare, am dezafectat ceea ce era și facem un ștrand de la început și cred că partea bună este tocmai faptul că o luăm de la „0”, iar la final vom avea un ștrand modern care respectă normativele de funcționare și, zic eu, foarte util și plăcut sucevenilor. Practic, în urma expertizei am ajuns la concluzia că trebuie dărâmat tot acolo și trebuie luat de la început.

Aș vrea, în continuare, să amintesc alte realizări în cel de-al patrulea mandat de primar. Am finalizat construcția a 80 de apartamente ANL. Tot în acest mandat a fost reabilitată statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare și amenajările din jurul statuii. Chiar în cursul zilei joi (2 iulie – n.r.) am fost ca să depun o coroană de flori și am văzut că arată foarte frumos și este o zonă liniștită, care să reprezinte Suceava și să cinstească memoria lui Ştefan cel Mare așa cum se cuvine.

Dacă revenim cu discuția la proiectele referitoare la petrecerea timpului liber, aș vrea să rea­-mintesc și faptul că a fost dată în folosință zona de agrement de la Tătărași. Arată foarte bine și foarte multă lume apreciază, am făcut mai multe întâlniri acolo cum ar fi cu persoanele în vârstă, cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au apreciat foarte mult această zonă de agrement.

– Vă întrerup pentru că vreau să vă întreb în contextul în care s-a tot vorbit de blocurile medicilor, ale specialiștilor, de ce întârzie acestea?

-Întârzie, dar nu din cauza noastră. Licitația trebuia făcută de ANL. Noi am făcut PUZ-ul, am trimis documentația … Mă rog, voi avea intervenții la ANL în perioada următoare pentru că trebuia să scoată la licitație.

– Şi nu au scos la licitație?

– Nu. Nu au scos. Trebuie să vedem care este cauza.

– Despre zona de agrement aș vrea să mai insist. La un moment dat, dacă nu mă înșeală memoria, se discuta de mai multe zone de agrement, una și prin Burdujeni. O zonă de picnic. Ce s-a întâmplat cu proiectul?

– Da. Din păcate în cazul zonei de pe Dealul Mănăstirii, acolo unde am vrut să facem o zonă de agrement, nu este Primăria proprietar pe tot terenul, iar cea mai importantă parte pe care voiam să facem o zonă de relaxare, de camping, este a mănăstirii Teodoreni. Având în vedere că nu suntem proprietari, acest fapt ne-a pus în imposibilitatea promovării unui proiect. Aș vrea să continui despre zonele de agrement și cu privire la cea care o facem pe malul drept al râului Suceava. Sigur că au fost speculații făcute, dar vreau să îi asigur pe suceveni că va ieși o zonă frumoasă, vom consolida malul și, de altfel, au fost reluate lucrările oprite din cauza ploilor abundente din ultima perioadă. Nu aș vrea să omit modernizarea mai multor locuri de joacă pentru copii și reamintesc în primul rând despre două locuri de joacă reprezentative, unul din cartierul Burdujeni, strada Amurgului și de cel din cartierul Obcini, strada Victoriei.

Nu aș omite nici modernizarea parcului Vladimir Florea, din fața Policlinicii „Areni”.

O altă problemă, pe care intenționam să o menționez la final, pe partea de nerealizări, este legată de Parcul Şipote: din păcate, după ce am promovat – și mulțumesc aici tuturor parlamentarilor – acel proiect de lege care a fost aprobat, acum ni se mai cere de la Ministerul Justiției cu proiectul (de Hotărâre de Guvern) privind transferul acestui parc la municipalitate. Ni se mai cer alte studii și le facem. Sperăm, totuși, să putem intra în posesia acestei păduri-parc cât mai repede.

Aș vrea să continui cu alte lucrări efectuate în acest mandat și vreau să vă spun că s-au asfaltat în fiecare an străzi care erau de pământ. Constantin Moraru în Ițcani, Lev Tolstoi în Burdujeni-sat. Acum sunt lucrări pe Micșunelelor, în Ițcani și Barbu Stefănescu Delavrancea a fost finalizată și se lucrează pe Crângului și pe Vasile Pârvan în Burdujeni-sat și pe Traian Țăranu în cartierul Obcini. De asemenea, pe străzile Eroilor, Viitorului, Luceafărului, Dragoș Vodă, Biruinței, Curtea Domnească, Mihai Eminescu, Mircea Damaschin sunt străzi la care s-a lucrat în anii de până acum. Dacă privim în urmă, constatăm că erau multe străzi de pământ și acum s-au asfaltat mai multe. Avem această strategie, a Primăriei, de asfalta străzile respective și va continua în anii următori.

În domeniul transportului, s-au achiziționat clădirile de la TASA. Este un lucru important care va da o nouă perspectivă pentru TPL de transformare a societății actuale într-una care să asigure transportul metropolitan. Este un proiect pe care îl avem în vedere și vrem să îl punem în aplicare în perioada următoare. Tot în domeniul transportului public, reamintesc că am achiziționat cinci autobuze electrice marca Karsan, pe fonduri elvețiene. Asta, desigur, în contextul în care s-a finalizat mai înainte și proiectul pe fonduri elvețiene de achiziționare de mașini electrice și cel de modernizare a rețelei de iluminat public, ambele în acest mandat. Şi fiindcă am adus în discuție proiectul cu fonduri elvețiene pentru reabilitarea iluminatului public, vreau să precizez că toate unitățile de învățământ din municipiul Suceava beneficiază de iluminat modern pe aparate tip LED. În continuare, referitor la domeniul învățământului vreau să aduc aminte și de alte investiții făcute. Un prim exemplu este finalizarea, în acest mandat, mansardării Şcolii generale nr. 10.

– Se va mai face acolo, la Şcoala 10, o sală de sport?

– Da. Este în pregătire documentația pentru a face o licitație viitoare în scopul realizării unei săli de sport la Şcoala generală nr. 10. Însă nu doar la școala respectivă s-au făcut investiții. Vreau să precizez că am demarat lucrările pentru construirea unei noi clădiri la Colegiul Național „Petru Rareș”. Se lucrează la construirea unei săli de gimnastică la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret”. La fel, Primăria a scos la licitație continuarea lucrărilor la grădinița de lângă Colegiul Național „Mihai Eminescu”, acea grădiniță la care lucrările au fost blocate ani și ani de zile iar investiția, fiindcă nu a mai fost finalizată, a fost preluată de municipa­litate și finanțată de la bugetul local. O vom finaliza și preda Colegiului Național „Mihai Eminescu”.

La fel, grădinița din Burdujeni-sat este într-un stadiu destul de avansat și, la fel, grădinița „Dum­brava minunată” din centrul municipiului Suceava la care termină, în acest an, plafonul. La fel, avem aprobarea pentru construirea unei noi grădinițe în cartierul Ițcani.

Tot referitor la învățământ, în acest mandat s-au finalizat lucrările de la Seminarul Teologic Ortodox și tot în acest mandat Primăria a contribuit la finalizarea sediului Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. De asemenea, au fost alocate fonduri pentru catedrala „Nașterea Domnului” unde se lucrează la pictură, iar Primăria și în acest an a prevăzut suma de un milion de lei.

A fost reabilitat monumentul eroilor din Burdujeni-sat și din fața Primăriei din Burdujeni. De asemenea, a fost întocmită documentația pentru reabilitarea Curții Domnești printr-un program al Institutului Național al Patrimoniului.

Acestea sunt doar câteva din lucrările mari. Putem continua cu reabilitarea digului de la Berchișești, pe malul râului Moldova. Aș aminti și de lucrările de racordare a cartierului „Europa” la rețeaua de energie electrică și se lucrează la rețelele de apă și canalizare. Numai în acest an am finanțat Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava cu patru milioane de lei.

– Fiindcă tot ați adus în discuție spitalul, domnule primar, anul acesta au fost încercări atipice cu care v-ați confruntat, ca de altfel toată Suceava. Am în vedere pandemia de coronavirus. Modul în care s-a comportat administrația, per ansamblu, a lăsat loc de discuții. E drept că au fost și alimentate politic. Aș vrea să insist un pic și pe măsurile Primăriei de susținere a Spitalului și, în general, a măsurilor de combatere a pandemiei.

– Eu cred că Primăria Municipiului Suceava și-a făcut datoria mai mult decât era obligată să o facă. Așa cum am spus și altă dată, ne-am implicat și am luat acea aparatură pentru spital, am ajutat Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava deși nu era în subordinea Primăriei. Prin urmare, aveam și această variantă mai comodă de a sta cu mâinile în sân și să spunem că nu putem face nimic fiindcă spitalul nu este al Primăriei. Noi nu am abordat așa lucrurile și cred că am procedat corect: am cumpărat aparatul PCR, testele și combinezoanele și celelalte cu care am sprijinit spitalul; am dat aproape două milioane de lei pentru cazarea medicilor, asistentelor și personalului auxiliar. Deci ne-am implicat cu vârf și îndesat. Mai mult decât atât, eu cred că lucrul cel mai important este că am stat în contact cu oamenii și am avut o linie telefonică directă la Primărie și vreau să spun că inclusiv astăzi noi ducem apă și mâncare la persoanele aflate în izolare și care sunt înregistrate la DSP. Vreau să spun că prin acest contact direct pe care l-am avut am fost alături de oameni, i-am ajutat, am oferit trei mii de pachete de alimente din partea Primăriei, persoanelor de peste 65 de ani care nu era bine să iasă din casă le-am luat, pe bază de rețete, medicamente pe care le-am adus acasă. Celor care aveau probleme financiare deosebite le-am dat ajutoare financiare de urgență.

Primăria și-a făcut datoria și vreau încă o dată să mulțumesc sucevenilor că au dat dovadă că sunt res­ponsabili și au respectat măsurile din perioada de carantină.

Asta ne-a permis, în condiții transparente, să reducem numărul de persoane infectate la mia de locuitori de la 9,87 în aprilie la 1,81 la data de 15 mai atunci când a fost ridicată carantina în municipiul Suceava. Deci Primăria a făcut eforturi deosebite, cetățenii au fost alături de Primărie și am reușit acest lucru și care se păstrează până astăzi. În cursul zilei de ieri (joi, 2 iulie – n.r.) am avut 10 persoane infectate în municipiul Suceava. Zece persoane pozitive sau mai bine zis „active” cum se precizează în legislația din domeniu. Cu toate acestea, fac în continuare și pe această cale un apel cetățenilor din municipiul Suceava să respecte legea și în continuare să limităm răspândirea acestui virus. Așa cum am spus și altădată, municipiul Suceava a suferit foarte mult în perioada aceasta, pe fondul pandemiei de coro­­na­virus. De asemenea, am cheltuit foarte mult, aproape un milion și jumătate de euro în probleme legate de coronavirus, dar nu asta este o problemă, ci important este faptul că în mare parte lucrurile au decurs – față de situația dramatică din aprilie – binișor, în așa fel încât s-au limitat aceste probleme cu corona­virusul. Mai ales dacă facem o analiză comparativă cu cele ce s-au întâmplat în alte țări precum Italia, Spania sau ceea ce se întâmplă astăzi în America. Deci mulțumim lui Dumnezeu că noi am fost feriți până la urmă și am reușit să limităm și să prevenim acest dezastru care se arăta la orizont, la un moment dat. Una peste alta, nu a fost o perioadă ușoară, ci a fost o perioadă foarte grea și în care cetățenii erau destul de îngrijorați, unii chiar panicați. Iar eu, ca primar, și noi, ca autoritate locală, am stat mereu cu ei în contact, i-am ajutat și i-am sfătuit și cred că am trecut cu bine, la nivelul Primăriei municipiului Suceava, această perioadă.

Nu aș vrea să omit că în acești ani, pe partea de relații externe, am progresat destul de mult și ne-am înfrățit cu Betleemul din Israel, cu Soroca din Republica Moldova, precum și cu orașul Yinchuan din China și iată că de la autoritățile din acest oraș au fost trimise și au ajuns, recent, la Otopeni, 40 de mii de măști. Vor ajunge în perioada următoare la Suceava.

– Ce alte aspecte mai sunt de punctat pe partea de relații externe și, poate, legat de pandemia de coronavirus? Dar în alte domenii?

– Ne-am înfrățit și cu orașul Caravas din Cipru. Urma să semnăm acest acord de înfrățire, dar din cauza acestei pandemii am amânat (oficializarea prin semnarea de către primari a acordului de înfrățire). Sperăm ca în toamnă să putem semna acest acord.

Pe plan cultural, chiar dacă Teatrul Matei Vișniec a demarat înainte de cel de-al patrulea mandat, funcționarea efectivă a acestuia s-a făcut începând cu acest al patrulea mandat. Cred că în acest fel activitatea culturală a cunoscut o dezvoltare în municipiul Suceava. Este un teatru performant și facem tot ce ne stă în putere să sprijinim acest teatru. Vor fi spectacole în aer liber până când va trece această epidemie de coronavirus.

Nu în ultimul rând, chiar dacă am susținut toate sporturile în acest mandat – începând cu handbal, volei și fotbal – iar din păcate nu am avut performanțele la care speram în acest an fiindcă Primăria a dat banii, dar nu poate decide cum se organizează cluburile care sunt entități private iar dacă discutăm de handbal a fost vorba în primul rând de un schimb de generații și sperăm în acest an să putem promova. La fotbal însă a fost un ghinion: campionatul s-a terminat brusc din cauza epidemiei de coronavirus, deși eu cred că dacă se continua în mod normal campionatul, până la final aveam o șansă să promovăm. O luăm de la capăt. Asta este în sport. Nu prea avem ce face.

– Cred că și sportul, cultura, dar și alte domenii cum ar fi serviciile publice ar merita detaliate, prin prisma celor promise însă la început de mandat și acum, la final, a ceea ce s-a realizat.

– Dacă tot discutăm de promisiunile pe care le-am făcut, vă pun la dispoziție un document, un pliant de campanie pe care vă rog să-l prezentați cititorilor dvs pentru a putea vedea și dumnealor că, totuși, zic eu, avem un bilanț pozitiv. Este un bilanț care rămâne cu „+”.

În acești patru ani de mandat, Primăria a luat mai multe titluri de excelență în administrație: o dată pe partea de iluminat public, pe învățământ și, anul acesta, pe transport electric. La fel, Municipiul Suceava a fost declarat „Destinație europeană de excelență în turism” de către Comisia Europeană. Dacă vreți, este o recunoaștere a unor merite și un indiciu că lucrurile merg într-o direcție bună.

Spre exemplu, fiindcă tot ați făcut referire la sport, citând din promisiunile făcute cu privire la sala polivalentă de 7.500 de locuri, până acum am obținut de la CNI finanțare pentru o sală care are 5.000 de locuri fixe și încă două mii locuri mobile. Chiar dacă s-a aprobat cu întârziere, din perspectiva Primăriei termenul merge înainte, însă trebuie să spunem foarte clar: în toți acești ani am avut un blocaj politic. Asta este realitatea: toate proiectele mari pe linie sportivă de la Compania Națională de Investiții se dau pe criterii politice. Este clar că noi nu am beneficiat, ci au beneficiat numai cei din Oltenia de stadioane, săli de sport șamd. Nu vreau să spun că eu, Suceava, nu am primit fiindcă am fost de la PNL, dar nimeni din Moldova nu a beneficiat de investiții mari pe linie sportivă finanțate de CNI. Asta este cel mai trist: în ultimii ani nu s-au făcut nimic, doar în partea Olteniei s-a făcut cu vârf și îndesat.

În ceea ce privește evenimentele importante, cred că am marcat așa cum se cuvine ziua de 28 Noiembrie 2018 – centenarul Unirii Bucovinei cu România, cu două obiective: inaugurarea reabilitării statuii ecvestre a lui Ştefan cel Mare de lângă Cetatea de Scaun și inaugurarea pieței agroalimentare din Burdujeni, modernizată. De asemenea, prin faptul că am renovat mai multe monumente și s-au montat mai multe plăci comemorative, am marcat așa cum se cuvine acest moment aniversar, 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu Țara. În acest mandat am sărbătorit undeva la 400 de cupluri de aur care au împlinit 50 de ani de căsătorie.

În legătură cu serviciile publice, nu pot să nu amin­tesc de transportul electric și de faptul că promisiunea noastră era că aducem 40 de autobuze electrice noi la Suceava, dar iată că până la urmă vom avea peste 60.

În afară de rețelele de gaz metan din Burdujeni-sat, am extins rețeaua și în alte părți. La fel, am extins rețeaua de iluminat public.

– Şi totuși, sunt promisiuni care încă nu au fost finalizate.

– Tot din promisiuni, legat de fluidizarea circulației rutiere amintesc de podul peste râul Suceava care este realizat, iar în continuare avem în lucru ruta alternativă pe care nu am promis-o în acest mandat, dar pe care am demarat-o. O altă promisiune de campanie: zona de agrement Tătărași; a fost finalizată.

Cât privește alte realizări în curs sau finalizate, menționez din nou lucrările în curs la zona de agrement de pe malul râului Suceava și ștrandul de la Ițcani. S-a finalizat modernizarea iluminatului pu­blic, inclusiv sistemul de gestionare al acestuia (telegestiune). Patru blocuri ANL s-au dat în funcțiune.

Lucrările publice de la Cartier Europa sunt în desfășurare; ne-a încurcat proiectul european pe rețele de apă și canalizare, dar am deblocat lucrarea în sensul că am preluat licitarea lucrărilor pe banii de la bugetul local și se lucrează acum la rețelele de apă și canalizare. Despre locuințele de serviciu am discutat, este în licitație acel bloc pentru medici, de fapt pentru bugetari – așa cum se spune.

Infrastructura de transport electric: stațiile de încărcare sunt montate, inclusiv la Primărie, autoturisme electrice sunt cumpărate, am cumpărat biciclete și vom aduce și trotinete electrice.

În privința parcărilor de reședință: am făcut destul de multe în cel de-al patrulea mandat, mai ales în ultimul an pentru că se știe că am fost blocați în Consiliul Local trei ani de către consilierii PSD. Parcările supraterane: este proiectul la Primărie pentru o analiză de oportunitate. Eu am sperat ca pe exercițiul financiar multianual al Uniunii Europene 2014 – 2020 să fie finanțate fie aceste parcări supraterane, fie subterane cum au fost în precedentul exercițiu financiar multianual al Uniunii Europene 2007 – 2013 și prin care am făcut parcările subterane din centrul Sucevei. Din păcate, în exercițiul financiar multianual al Uniunii Europene 2014 – 2020 nu au fost prevăzute finanțări nici pentru parcări supra­-terane și nici pentru parcări subterane. De aceea, am luat decizia să începem să facem cu fonduri proprii aceste parcări, în speranța ca în exercițiul financiar multianual al Uniunii Europene 2021 – 2027 să fie finanțate.

În privința asocierilor, am făcut și cu alte orașe din Moldova, din regiunea de dezvoltare Nord-Est am făcut Asociația Moldova se Dezvoltă. Această formă asociativă este, astăzi, partener oficial al Ministerului Transporturilor în ceea ce privește strategia pentru infrastructura de transport în zona Moldovei. La fel de important este proiectul parcului industrial „Bucovina” în care noi, Primăria, suntem asociați cu Consiliul Județean Suceava și avem 15% din acțiuni.

Am făcut demersuri și a fost aprobată Legea pentru transferul pădurilor-parc, cum este și cazul parcului Şipote. Aici însă, așa cum am menționat mai devreme, este mai degrabă o nerealizare.

– Fiindcă tot ați menționat, haideți să le expunem aceste nerealizări, din perspectiva primarului.

– Despre nerealizări, am menționat anterior întârzierea preluării parcului Şipote.

De asemenea, tot la nerealizări și vă rog să vă amintiți cum, cu toată bunăvoința Primăriei, am luat niște „cartonașe roșii” prin Consiliul Local și nu am putut construi o grădiniță nouă în Obcini. S-a pierdut o finanțare de două milioane de euro. Vom încerca alte variante, pro­babil o creșă undeva în Obcini.

– Nu v-ați gândit și la alte soluții? Ca de exemplu o grădiniță sau o creșă în zona ANL-urilor din Obcini?

– Nu, pentru că acolo nu este terenul nostru. Mai exact, suprafața a fost transferată de Stațiunea de cercetări agricole cu destinație precisă: blocuri de locuințe, ANL. Dacă schimb această destinație, se ia înapoi terenul de la Primărie.

Din păcate, nu sunt singurele nerealizări. În ultimii ani nu au decurs așa cum ar fi trebuit și cum, de fapt, ne-am fi dorit lucrările de asfaltare. A apărut această nouă problemă: lipsa forței de muncă, iar firmele, și în special cele din construcții, au foarte puține formații. Nu doar în acest an, ci aproape în fiecare an al acestui ultim mandat au avut formații de lucru reduse ca număr. Cu ani mulți în urmă erau și câte 10-12 formații, echipe de lucru. Acum avem două-trei-patru și astea negociate săptămână de săptămână, uneori chiar de pe o zi pe alta.

La fel, semnificativ ca nerealizare este și faptul că am pregătit un proiect pentru reabilitarea termică a zece mii de apartamente. Am dat în lucru și s-a făcut documentația pentru 4.295 de apartamente, 102 blocuri din 25 de asociații de proprietari. Voi prezenta într-o conferință de presă cum au ieșit calculele. Totuși, ca nerealizare a noastră este că vrem să reabilităm cât mai multe apartamente și apare un blocaj de cele mai multe ori la asociațiile de proprietari care nu au bani de cofinanțare.

De asemenea, încălzirea în Bazar, ca realizare menționez că documentația este finalizată pentru că a durat foarte mult obținerea unor avize, acorduri cum ar fi cel de la ISU pentru siguranța la incendii. Acum avem proiectul, dar lucrarea este însă în întârziere față de ce ne-am propus.

A consemnat Dan PRICOPE