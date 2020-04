Primarul Lungu anunță că Lumina Sfântă nu mai poate fi adusă la Suceava. Lumina Învierii nu poate fi împărțită sucevenilor. Primarul îi sfătuiește pe credincioși să aprindă Lumina de la candelă din casă

Joi seara, primarul Ion Lungu a transmis un apel catre suceveni, in care-i roaga sa respecte prevederile Ordonantelor Militare si ale Acordului dintre MAI si BOR, cu atat mai mult cu cat Suceava este cel mai afectat oras din tara de aceasta crunta pandemie, cu peste 1.900 de persoane confirmate pozitiv. In apelul sau, primarul Lungu spune ca Lumina Sfântă nu mai poate fi adusa la Suceava si reaminteste ca oamenii nu pot participa la biserici la slujbele de Inviere si, asa cum au indemnat si ierarhii Bisericii, credinciosii suceveni pot sa aprindă lumina de la candela de acasă:

“Preacucernici Parinti,

Dragi suceveni,

In urma discutiilor avute cu membri din Comitetul judetean pentru situatii de urgență, avand in vedere ca nu se mai aduce Lumina Sfântă la Suceava, nu ne incadrăm la capitolul 3 din Acordul dintre Ministerul de Interne și Patriarhia Română pentru sărbătoarea de Paști. Asadar, NU se poate imparti Lumina Invierii la ora 24.00, pentru ca s-ar incalca acest Acord.

Dimineata la finalul slujbei se poate imparti anafora de către voluntari si personalul clerical conform articolului 2 din Acordul respectiv: “Anafora se distribuie in prima zi de Pasti, la solicitarea credinciosilor”.

Am vazut opinia unor ierarhi referitor la lumina de Pasti, credincioșii la ora 24.00 din noapte pot sa aprindă lumina de la candela de acasă.

Va rog sa respectam Acordul si Ordonantele Militare.

Municipiul Suceava este cea mai afectata localitate din Romania, cu peste 1.900 de persoane confirmate pozitiv. Sa facem tot posibilul sa limitam raspandirea virusului.

Multumesc pentru intelegere! Doamne ajuta!

Primar

Ion Lungu”