Primarul Ion Lungu va participa luni la deschiderea anului școlar la 10 unități de învățământ 

Constant obiceiului său din primul mandat de primar, Ion Lungu va face un periplu pe la diverse unități de învățământ din toate cartierele orașului în ziua în care are loc deschiderea anului școlar.

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, va participa la festivitățile de deschidere a noului an școlar la un număr de 10 unități de învățământ. Potrivit unei informări în acest sens, făcută la o conferință de presă din august, în data de 5 septembrie a.c. Ion Lungu va fi prezent la festivitatea de deschidere a anului școlar de la următoarele unități de învățământ: Școala nr. 3 de pe Mărășești, Școala nr. 6 din Burdujeni sat, Școala nr. 7 din Ițcani, Școala nr.11 din Burdujeni, Grădinița cu Program Normal din Obcini, Grădinița „Guliver”, Liceul Filedelfia, Colegiul Național „Petru Rareș”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Seminarul Teologic. În plus, edilul va participa la inaugurarea oficială a lucrărilor de la o unitate de învățământ din Suceava, data aleasă în mod simbolic fiind cea care coincide cu începutul noului an școlar. Mai exact, este vorba de inaugurarea Grădiniței de pe strada Dobrogeanu Gherea, care a fost extinsă și modernizată recent. (D.P.)