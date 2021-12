Primăria va prelungi contractele de închiriere pentru garajele din municipiul Suceava cu cel mult un an

Vremea garajelor în municipiul Suceava a trecut. Această afirmație a fost făcută, recent, de primarul Ion Lungu care a explicat, în declarația de presă de miercuri dimineață, că nu va ezita să treacă la dărâmarea lor pentru proiecte de interes pentru suceveni, referindu-se îndeosebi la cele deja anunțate cu privire la realizarea unor parcări auto și a unei grădinițe.

Prin urmare, și în cazul contractelor de închiriere pentru garajele care încă nu sunt incluse în planuri de dezvoltare vor fi încheiate pentru un an. „Suntem în faza de prelungire a contractelor pentru perioada următoare și aici vom fi foarte vigilenți. În special pe contractele pentru garaje nu vom face contracte pe mai mult de un an de zile”, a spus Ion Lungu. El a precizat că sunt situații în care vin la el oamenii, îl imploră să nu dărâme garajele, însă Primăria nu va ezita să dărâme aceste garaje când are interes pentru a face dezvoltări pentru populație. (D.P.)