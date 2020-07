Primăria Suceava are „schițate” proiecte cu finanțare europeană pe următorii șapte ani. Printre acestea, un nou parc industrial, o nouă centură rutieră și o nouă creșă

Municipalitatea suceveană are prinse la finanțare cu fonduri europene proiecte pe șapte din cele opt axe ale Programului Operațional Regional 2021-2027, cea de-a opta fiind de asistență tehnică.

Potrivit primarului Sucevei, Ion Lungu, pe axa 1 „O regiune competitivă prin inovare, digitalziare, întreprinderi dinamice”, municipalitatea va promova înființarea unui parc industrial la Termica. Ar fi un al doilea parc industrial în care municipalitatea este parte, primul intitulat „Bucovina” fiind derulat împreună cu Consiliul Județean Suceava și primăriile Salcea, Adâncata și Dumbrăveni în apropiere de aeroport. „Aici, la Termica, avem în primul rând promovarea antreprenoriatului prin înființarea de parcuri tehnologice. Vrem să facem un parc industrial la Termica. Am vorbit cu domnul președinte Gheorghe Flutur acest lucru și ne asociem cu Consiliul Județean. Suntem într-o fază finală la Termica cu procesele dar lucrul cel mai important este că Primăria Suceava este proprietara a 155 de hectare de terenuri care au toate utilitățile. Pe fonduri europene vom promova un parc industrial în perioada următoare”, a declarat Ion Lungu.

În privința digitalizării serviciilor publice la nivel local, Primăria are deja un serviciu digitalizat: iluminatul public, care are dispecerat, care are posibilitate de intervenție, de monitorizare, de schimbare a intensității luminoase.

Pe axa prioritară 2 „O regiune cu orașe smart”, Ion Lungu a anunțat că are mai multe proiecte, unul fiind legat de „Sistemul de monitorizare a consumului de energie termică în clădiri publice”. „Proiectul care se derulează la Primărie cu reabilitarea energetică e un proiect smart, cu consumuri energetice monitorizate, cu eficiență energetică, cu apă încălzită din pământ, cu plăci fotovoltaice. Sistem de eficientizare a iluminatului public în zone rezidențiale noi. În măsura în care ne extindem în cartiere vom depune proiecte în acest sens”, a spus Ion Lungu. Referitor la extinderea serviciilor de digitalizare integrată la nivelul Primăriei Suceava, există proiectul APLICAT la care se lucrează, dar și un proiect pilot – alături de patru orașe – derulate de Agenția Națională de Digitalizare a României.

Pe axa prioritară 3 „O regiune cu orașe prietenoase cu mediul”, Ion Lungu s-a referit la proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențial inclusiv în locuințele sociale. „Aici avem o problemă cu aceste sume care trebuie să le dea asociațiile de proprietari. Din păcate merge destul de greu acest proiect, dar el există”, a spus edilul. În ceea ce privește „Creșterea eficienței energetice în clădiri publice”, este în derulate proiectul de reabilitare termică a Primăriei și, în următorii 7 ani, municipalitatea vrea să facă acest lucru la instituțiile de învățământ, Colegiul Național „Petru Rareș” a venit cu o solicitare. Reabi­litarea parcului șipote, în cazul în care Ministerul Justiției va da, într-un final, avizul, va fi modernizat prin fonduri europene, cel mai probabil. Pe Axa 3 a viitorului POR 2021-2027 se are în vedere reabilitarea stadionului Ițcani inclusiv infrastructura rutieră din zonă, dar și un proiect privind o rețea de piste de biciclete de 20 de km în municipiul Suceava – altele decât cele de pe trotuar – și care să iasă în afara orașului către Dragomirna, Pătrăuți.

Pe axa 4 „O regiune cu orașe prietenoase cu mediul” se are în vedere derularea unor lucrări la sistemul de distribuție și transport a energiei termice în sistem centralizat. Pe axa prioritară 5 „O regiune accesibilă” se are în vedere, pe de o parte, infrastructura rutieră cu centura nr. 2 Cumpărătura – Ipotești – Salcea, iar de cealaltă parte, pe infrastructura educațională, o creșă în Obcini „pentru că sunt multe solicitări și este necesară”. Pe axa 7 „o regiune atractivă”, Primăria vrea reabilitarea Curții Domnești. (D.P.)