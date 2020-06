Mari emoții pentru peste 6.000 de elevi suceveni care dau mâine prima probă la BAC. 12 elevi sustin examenele in conditii speciale

Examenul de Limba română va începe la ora 9:00, astfel că absolvenții de liceu trebuie să ajungă în centrele de examen între orele 7:30 și 8:30, deoarece accesul în centrele de examen durează mai mult din cauza măsurilor de siguranță impuse și a triajului epidemiologic. Accesul în examen se face pe baza unui act de identitate cu fotografie, candidații având voie să aibă asupra lor doar instrumentele de scris. Proba scrisă la Limba română durează 3 ore, iar subiectele din acest an vor cuprinde doar materia din primul semestru al acestui an școlar.

ISJ Suceava informeaza ca 12 elevi din judet vor sustine examenul in conditii speciale: in cazul a 9 candidati s-a aprobat prelungirea timpului cu o ora, 1 candidat sustine probele la domiciliu si 2 candidati sustin probele in sali separate din motive medicale.

Prima probă a examenului național de Bacalaureat are loc luni, 22 iunie, când absolvenții de liceu vor susține proba scrisă la limba și literatura română. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a informat că pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 6289 candidați, dintre care 5204 candidați din promoția curentă, respectiv 1085 candidați din promoțiile anterioare. Organizarea și desfășurarea examenului va avea loc în 33 de centre de examen și 4 centre zonale de evaluare.

”Suntem în grafic cu organizarea examenului național de Bacalaureat. Nu avem decât un elev internat în urma infectării cu COVID-19, cel de la colegiul din Gura Humorului, care va susține examenele în sesiunea specială. Avem personal didactic care să asigure supravegherea candidaților la examene, minimum 1 supraveghetor în sală, așa cum prevede metodologia. Sperăm să nu înregistrăm niciun fel de probleme și să trecem cu bine și de aceste examene”, a declarat inspectorul școlar general Grigore Bocanci.

Pentru a promova Bacalaureatul, un candidat trebuie să aibă echivalate, recunoscute sau să fi susținut toate examenele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să dea toate examenele scrise și să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea și să obțină minimum media 6 la probele scrise.

Candidații care încalcă regulile vor fi eliminați din examen, pe motiv de tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați ”eliminați din examen“, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Elevii pot să susțină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori.

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale pentru absolvenții de liceu s-a încheiat în data de 17 iunie, astfel că toți candidații au trecut cu bine de această etapă, care nu a presupus prezența fizică sau evaluarea orală, din cauza măsurilor de limitare a răspândirii infectării cu COVID-19. Pe 23 iunie vor fi evaluați candidații care fac parte din minoritățile naționale, la proba scrisă de limbă și literatură maternă. În data de 24 iunie va avea loc proba obligatorie a profilului, iar pe 25 iunie proba la alegere a profilului și a specializării. Pe 30 iunie candidații vor afla rezultatele Bacalaureatului, iar în aceeași zi se pot depune și eventualele contestații, dar și pe 1 iulie, până la ora 12:00. În data de 5 iulie vor fi afișate rezultatele finale ale tuturor candidaților, etapă ce va încheia examenul național de Bacalaureat.

Și la examenului de Bacalaureat rezultatele candidaților vor fi anonimizate. În locul numelor elevilor vor fi trecute anumite coduri, în dreptul cărora vor fi afișate notele și mediile obținute la examene. Fiecare candidat de la Bacalaureat va primi anterior afișării rezultatelor codul specific. (Oana NUȚU)